В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи (фото)
В окупованих Донецьку та Макіївці сьогодні, 4 липня, пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці вже опублікували наслідки влучання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Вибухи у Макіївці
Місцеві мешканці опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки "прильотів" в окупованому місті.
Вибухи у Донецьку
Також місцеві Telegram-канали публікують фотографії та відео наслідків влучань в місті.
На одному з відео можна побачити потужний вибух.
Ситуація на окупованій частині Донецької області
Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.
Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області пролунали вибухи у районі залізничного вокзалу.
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