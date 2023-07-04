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В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи (фото)

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Донецька область, Вівторок 04 липня 2023 21:50
В окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи (фото) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованих Донецьку та Макіївці сьогодні, 4 липня, пролунали потужні вибухи. Місцеві мешканці вже опублікували наслідки влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Вибухи у Макіївці

Місцеві мешканці опублікували фото, на яких за їх словами і є наслідки "прильотів" в окупованому місті.

Вибухи у Донецьку

Також місцеві Telegram-канали публікують фотографії та відео наслідків влучань в місті.

На одному з відео можна побачити потужний вибух.

Ситуація на окупованій частині Донецької області

Донецьк і Макіївка окуповані військами РФ ще з 2014 року. Після повномасштабного вторгнення в цих населених пунктах дедалі частіше почали лунати вибухи, неодноразово знищували ворожі склади зі зброєю.

Нагадаємо, що нещодавно у тимчасово окупованій Ясинуватій Донецької області пролунали вибухи у районі залізничного вокзалу.

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