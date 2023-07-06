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В оккупированной Макеевке раздались взрывы третий день подряд

Иллюстративное фото: в Макеевке раздались взрывы третий день подряд (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированной Макеевке раздались взрывы 6 июля. В городе уничтожают логистику российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о "бавовне" в Макеевке.

"Еще один город, который россияне считали тыловым, вдруг оказался в зоне опасности. Все дальне российской военной логистике в Донецкой области приходит конец", - добавил он.

Взрывы в Макеевке

4 июля в оккупированных Донецке и Макеевке прогремели мощные взрывы. Тогда наши бойцы ударили по очередному сскладу оккупантов в Макеевке.

Вчера в Макеевке снова были слышны взрывы, после чего случился масштабный пожар на Красногвардейской нефтебазе. Там якобы произошел разлив нефтепродуктов.

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