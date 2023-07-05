Не лікарня. ЗМІ дізналися, куди саме припав удар по окупантам у Макіївці

Удар у тимчасово окупованій Макіївці зазнав склад боєприпасів, але аж ніяк не лікарня, як заявляють окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Донбас Реалії ".

"Потрапляння у Макіївці за складом боєприпасів сталося на недобудованому мікрорайоні "Моноліт". А саме - між шахтою Бутівською та міською лікарнею № 2", - йдеться в повідомленні.

Як зазначають журналісти, у лікарні, яку демонструють окупанти як нібито "місце прильоту", вибуховою хвилею вибиті вікна, як і в будинках поряд.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що окупанти спеціально розміщують свої склади поряд із житловими будинками та медустановами, щоб звинуватити Україну в терактах.

Вибухи у Макіївці

У вівторок, 4 липня, в окупованих Донецьку та Макіївці сьогодні, 4 липня, пролунали потужні вибухи. Місцеві жителі вже опублікували наслідки влучення. Пізніше стало відомо, що Сили оборони вдарили по черговому складу російських окупантів у тимчасово окупованій Макіївці.

А в ніч 1 січня внаслідок удару по зосередженню окупантів в Макіївці Донецької області РФ зазнала значних втрат, коли загинули сотні мобілізованих і ще стільки ж отримали поранення. Буквально вчора заступник міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що Сили оборони завдали тоді удару по будівлі ПТУ в Макіївці за допомогою РСЗВ HIMARS.