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В окупованій Макіївці пролунали вибухи третій день поспіль

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Четвер 06 липня 2023 10:31
В окупованій Макіївці пролунали вибухи третій день поспіль Ілюстративне фото: в Макіївці пролунали вибухи третій день поспіль (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В окупованій Макіївці пролунали вибухи 6 липня. У місті знищують логістику російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомив про "бавовну" в Макіївці.

"Ще одне місто, яке росіяни вважали тиловим, раптом опинилось в зоні небезпеки. Дедалі російській військовій логістиці в Донецькій області приходить гаплик", - додав він.

Вибухи у Макіївці

4 липня в окупованих Донецьку та Макіївці пролунали потужні вибухи. Тоді наші бійці вдарили по черговому складу окупантів у Макіївці.

Вчора у Макіївці знову було чутно вибухи, після чого сталась масштабна пожежа на Червоногвардійській нафтобазі. Там нібито трапився розлив нафтопродуктів.

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