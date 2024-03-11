В окупованій Луганській області посилили перевірки на блокпостах

"Як й у Сєвєродонецьку, у сусідньому Рубіжному у зв’язку з виборами посилили перевірки на блокпостах. Зокрема, під час в’їзду або виїзду", - написав начальник ОВА.

За його словами, особисті дані людей уточнюють за списками. Чоловіки піддаються більш ретельному огляду, бо вони знадобляться загарбникам одразу після голосування.

Лисогор також додав, що 20 діб понад 2600 членів "дільничних виборчих комісій" ходили по будинках й агітували за провладного кандидата у президенти РФ.

За підсумками, в місцевому окупаційному виборчкомі заявили, що 92,4% населення, завдяки цим та іншим заходам, начебто вмовили взяти участь в голосуванні. Загарбники переконують, що роботою з громадянами нібито було охоплено понад 94% від загальної кількості домогосподарств на території окупованої Луганської області.

"Якимось чином встигли. Обґрунтування для завищення явки підготували", - зазначив начальник ОВА.

Президентські вибори у РФ відбудуться 17 березня 2024 року. У Кремлі сподіваються, що явка на окупованих територіях сягне 30%.

Ситуація в окупованій Луганській області

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати та вивозити обладнання шахт.

Також на території області загарбники готуються провести нову хвилю мобілізації вже протягом найближчого місяця.

Крім того, в Луганській області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.

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