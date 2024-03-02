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Росіяни розкрадають шахти в Луганській області, - ОВА

Луганськ, Субота 02 березня 2024 07:38
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Росіяни розкрадають шахти в Луганській області, - ОВА Фото: росіяни розкрадають шахти в Луганській області (Володимир Гонтар, УНІАН)
Автор: Ксенія Вертебна

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати обладнання шахт та вивозити все "вирізане".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної державної адміністраці Артема Лисогора.

На двох вугледобувних підприємствах у Довжанську розпочато демонтаж обладнання. Це шахти "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна".

Все обладнання, доступне для демонтажу за вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію РФ. На одному з підприємств гірників вже попередили про майбутні довготривалі відпустки.

За словами Лисогора, згідно з рішенням "уряду лнр", шахти передаються за безцінь і без конкурентних торгів. Таким чином російські окупанти самостійно вирішують, кому доручити знищення вугледобувної промисловості на території Луганської області.

Нагадаємо, росіяни активно використовують порт Бердянськ та вивозять з нього награбоване майно, зокрема метал, та привозять боєкомплект та важку техніку. Також вони розширили автодорогу поблизу Азовського моря та планують будівництво залізниці, щоб розвантажити Керченський міст.

Крім того, окупанти незаконно відвантажили викрадене зерно з порту Маріуполя обсягом 7800 тонн. З початку 2024 року вони вже відправили морем понад 21 тисячу тонн аграрної продукції. Лише у січні цього року Росія відправила 5 суден із зерном українських аграріїв. У жовтні минулого року з Маріуполя та Бердянська було відправлено 17 суден крадених вантажів.

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