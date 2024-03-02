Росіяни розкрадають шахти в Луганській області, - ОВА

На тимчасово окупованій території Луганської області росіяни почали розбирати обладнання шахт та вивозити все "вирізане".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Луганської обласної державної адміністраці Артема Лисогора.

На двох вугледобувних підприємствах у Довжанську розпочато демонтаж обладнання. Це шахти "Червоний партизан" та "Довжанська капітальна". Все обладнання, доступне для демонтажу за вказівкою нових інвесторів, вивозять на територію РФ. На одному з підприємств гірників вже попередили про майбутні довготривалі відпустки. За словами Лисогора, згідно з рішенням "уряду лнр", шахти передаються за безцінь і без конкурентних торгів. Таким чином російські окупанти самостійно вирішують, кому доручити знищення вугледобувної промисловості на території Луганської області.