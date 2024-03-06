Загарбники на окупованих територіях заселяють колаборантів у квартири українців, - ЦНС

На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири “зруйновані ЗСУ у 2022 році”. Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію", - зазначають в ЦНС. За інформацією Центру нацспротиву, росіяни опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими, їх "націоналізують" й надалі видають родинам колаборантів.