Загарбники на окупованих територіях заселяють колаборантів у квартири українців, - ЦНС
На тимчасово окупованих територіях Луганської області росіяни розселяють колаборантів у квартири українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Так, 23 родини колаборантів отримали нове помешкання у Лисичанську, адже їх квартири “зруйновані ЗСУ у 2022 році”. Зрадників розселили у квартирах українців, які залишили місто через окупацію", - зазначають в ЦНС.
За інформацією Центру нацспротиву, росіяни опломбовують квартири тих хто виїхав, якщо виявляють їх порожніми. Потім вони оголошуються безгосподарчими, їх "націоналізують" й надалі видають родинам колаборантів.
Виселення українців на ТОТ
Росіяни на тимчасово захоплених територіях виселяють жителів, щоб заселитися в їх домівки. Так, у Брилівці Херсонської області окупанти виселили мешканців зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки загарбників.
Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області росіяни заселяють своїх людей у квартири та будинки, які забирають у місцевих.
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