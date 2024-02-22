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У Луганській ОВА розповіли про підготовку росіянами нової мобілізації в окупації

Луганська область, Четвер 22 лютого 2024 18:51
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У Луганській ОВА розповіли про підготовку росіянами нової мобілізації в окупації Архівне фото: У Луганській ОВА розповіли про підготовку росіянами нової мобілізації в окупації (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти на території Луганської області готуються провести нову хвилю мобілізації вже протягом найближчого місяця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Артема Лисогора.

Зазначається, що на блокпостах при в'їзді до Луганська щодня утворюються автомобільні черги.

Очільник області повідомив, що для того, щоб потрапити в місто, треба пройти перевірку й отримати спеціальний дозвіл.

Також Лисогор написав, що окупанти ретельно обшукують чоловіків, складають певні списки.

"Це підготовка до примусової мобілізації. Наступна хвиля почнеться десь через місяць", - написав голова Луганської ОВА.

Мобілізація в Росії

Як раніше уточнювали у ГУР, росіяни продовжують проводити мобілізацію на війну проти України. Тоді, говорячи про темпи, у розвідці називали понад 20 тисяч осіб на місяць.

Крім того, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що Росія намагається вербувати найманців у країнах Центральної Азії для війни проти України.

Російські окупанти серйозно зайнялися мобілізацією на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у захопленій Луганській області мобілізують шахтарів та ув'язнених.

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