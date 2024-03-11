В оккупированной Луганской области усилили проверки на блокпостах

"Как и в Северодонецке, в соседнем Рубежном в связи с выборами усилили проверки на блокпостах. В частности, при въезде или выезде", - написал начальник ОВА.

По его словам, личные данные людей уточняют по спискам. Мужчины подвергаются более тщательному осмотру, поскольку они понадобятся захватчикам сразу же после голосования.

Лысогор также добавил, что 20 суток более 2600 членов "участковых избирательных комиссий" ходили по домам и агитировали за провластного кандидата в президенты РФ.

По итогам, в местном оккупационном избиркоме заявили, что 92,4% населения, благодаря этим и другим мероприятиям, якобы уговорили принять участие в голосовании. Захватчики убеждают, что работой с гражданами якобы было охвачено более 94% от общего количества домохозяйств на территории оккупированной Луганской области.

"Каким-то образом успели. Обоснование для завышения явки подготовили", - отметил начальник ОВА.

Президентские выборы в РФ пройдут 17 марта 2024 года. В Кремле надеются, что явка на оккупированных территориях достигнет 30%.

Ситуация в оккупированной Луганской области

На временно оккупированной территории Луганской области россияне начали разбирать и вывозить оборудование шахт.

Также на территории области захватчики готовятся провести новую волну мобилизации уже в течение ближайшего месяца.

Кроме того, в Луганской области россияне расселяют коллаборантов в квартиры украинцев.

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