В окупованій Феодосії прогриміли вибухи, повідомляють про дрони і роботу ППО

Про перші звуки вибухів місцеві жителі почали повідомляти в мережі близько пів на четверту ночі. Пізніше пролунали повторні.

Крім того, в пабліках розповідають про гул, схожий на звук безпілотника.

Зазначається, що вибухи лунають у районі Феодосія - Приморський.

"У Феодосії працює російська ППО, чути черги. Феодосійці вже нарахували від 5 до 7 вибухів. Також повідомляють про звук безпілотників", - йдеться у публікації.

Також повідомляється, що вулицями Феодосії мчать карети "швидкої допомоги".

У районі Феодосія - Приморський в окупованому Криму пролунали вибухи (фото: скрін google.com/maps)

Гучно було і в Армянську

Тим часом у кримських пабліках повідомляють, що вибухи цієї ночі також були в районі Армянська.

Крім того, Джанкої у військовому містечку гуділа сирена - це тривало приблизно пів години.

Окупанти прокоментували вибухи

Радник гауляйтера Криму Олег Крючков у своєму Telegram заявив, що протиповітряна оборона збивала цієї ночі цілі.

"У кількох районах Криму спрацювали системи ППО. Усі об'єкти збиті... Пошкоджень та постраждалих немає", - розповів представник окупаційної "адміністрації".

Вибухи у Криму

Зазначимо, що останнім часом вибухи у тимчасово окупованому Криму вже стали звичним явищем. Так, наприклад, 2 серпня на півострові сталися сильні вибухи, через що російські загарбники перекрили рух Керченським мостом. Про "бавовни" повідомляли у Сімферополі та районі, а також у Новофедорівці та Гвардійському.

Нагадаємо, що 1 серпня у Севастополі також повідомляли про вибух. Він був настільки потужним, що його чули навіть у Бахчисараї, розташованому за 30 км від міста.

Також повідомлялося, що 29 липня Сили оборони України здійснили другу успішну атаку по Чонгарському мосту (перша була 22 червня).

При цьому херсонський колаборант Володимир Сальдо заявляв про нібито відбиття ППО української атаки на залізницю в Чонгарі, куди "летіло 12 ракет Storm Shadow", проте знімки розбитих шляхів, що з'явилися пізніше, свідчать про зворотне.

Як зазначив у розмові з РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, ЗСУ продовжують виконувати філігранну роботу та підривати логістику ворога, і незабаром Крим може перетворитися на "острів".