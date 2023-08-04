В оккупированной Феодосии прогремели взрывы, сообщают о дронах и работе ПВО

О первых звуках взрывов местные жители стали сообщать в сети около половины четвертого ночи. Позже прогремели повторные.

Кроме того, в пабликах рассказывают о гуле, похожем на звук беспилотника.

Отмечается, что взрывы звучат в районе Феодосия - Приморский.

"В Феодосии работает российская ПВО, слышны очереди. Феодосийцы уже насчитали от 5 до 7 взрывов. Также сообщают о звуке беспилотников", - говорится в публикации.

Также сообщается, что по улицам Феодосии мчат кареты "скорой помощи".

В районе Феодосия - Приморский в оккупированном Крыму прогремели взрывы (фото: скрин google.com/maps)

Взрывы в Крыму

Отметим, что в последнее время взрывы во временно оккупированном Крыму стали уже привычным явлением. Так, например, 2 августа на полуострове произошли сильные взрывы, из-за чего российские захватчики перекрыли движение по Керченскому мосту. О "хлопках" сообщали в Симферополе и районе, а также в Новофедоровке и Гвардейском.

Напомним, что 1 августа в Севастополе также сообщали о взрыве. Он был настолько мощным, что его слышали даже в Бахчисарае, который расположен в 30 км от города.

Также сообщалось, что 29 июля Силы обороны Украины совершили вторую успешную атаку по Чонгарскому мосту (первая прошла 22 июня).

При этом херсонский коллаборант Владимир Сальдо заявлял о якобы отражении ПВО украинской атаки на железную дорогу в Чонгаре, куда "летело 12 ракет Storm Shadow", однако появившиеся позже снимки разбитых путей свидетельствуют об обратном.

Как отметил в разговоре с РБК-Украина военный эксперт Алексей Гетьман, ВСУ продолжают выполнять филигранную работу и подрывать логистику врага, и вскоре Крым может превратиться в "остров".