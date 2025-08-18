UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Окупований Донецьк під масованою атакою дронів: у місті чути вибухи

Ілюстративне фото: Донецьк атакують невідомі ударні безпілотники (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У тимчасово окупованому Донецьку чути звуки вибухів. Місто масовано атакують невідомі ударні дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві та російські Telegram-канали.

У різних районах місті лунають вибухи.

Внаслідок прильотів і падіння уламків, спалахнули пожежі та спостерігається задимлення.

Інформація про наслідки атаки поки що відсутня.

Атаки на Донецьк

Нагадаємо, востаннє дрони масовано атакували Донецьк 29 липня. Тоді у місті пролунали гучні вибухи та зникла електроенергія.

Ввечері 14 серпня невідомі дрони вдарили по окупованому місту Єнакієве. В місті були зафіксовані прильоти, було чути детонацію і почалася пожежа.

А 11 серпня Сили оборони України вдарили по командному пункту 85-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ на тимчасово окупованій території Донецької області.

Донецьк