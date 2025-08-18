RU

Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине

Оккупированный Донецк под массированной атакой дронов: в городе слышны взрывы

Иллюстративное фото: Донецк атакуют неизвестные ударные беспилотники (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Во временно оккупированном Донецке слышны звуки взрывов. Город массированно атакуют неизвестные ударные дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и российские Telegram-каналы.

В разных районах городе раздаются взрывы.

В результате прилетов и падения обломков, вспыхнули пожары и наблюдается задымление.

Информация о последствиях атаки пока что отсутствует.

Атаки на Донецк

Напомним, последний раз дроны массированно атаковали Донецк 29 июля. Тогда в городе прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Вечером 14 августа неизвестные дроны ударили по оккупированному городу Енакиево. В городе зафиксировали прилеты, было слышно детонацию и начался пожар.

А 11 августа Силы обороны Украины ударили по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

Донецк