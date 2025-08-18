Оккупированный Донецк под массированной атакой дронов: в городе слышны взрывы

Атаки на Донецк

Напомним, последний раз дроны массированно атаковали Донецк 29 июля. Тогда в городе прозвучали громкие взрывы и исчезла электроэнергия.

Вечером 14 августа неизвестные дроны ударили по оккупированному городу Енакиево. В городе зафиксировали прилеты, было слышно детонацию и начался пожар.

А 11 августа Силы обороны Украины ударили по командному пункту 85-й отдельной мотострелковой бригады ВС РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.