На окупованій частині Херсонщини катери РФ виходять з ладу: підозрюють саботаж

Агенти "АТЕШ" з числа військовослужбовців 92-ї бригади річкових катерів ЗС РФ повідомляють про критичну ситуацію в розташуванні. Цей підрозділ входить до складу відтвореної Дніпровської річкової флотилії та підпорядковується Чорноморському флоту.

Цікаво, зазначають у партизанскьому русі, що техніка відмовляє саме тоді, коли вона найбільше потрібна для виходу до акваторії Дніпра.

"Контррозвідка РФ вже не вірить у звичайне зношування і гарячково шукає тих, хто допомагає моторам "заснути", а проводці - "самозагорітися", - повідомляють в "АТЕШ".

Командування підозрює, що екіпажі навмисно перетворюють свої борти на нерухомий металобрухт, щоб не стати черговою мішенню для українських Сил оборони.

Агенти руху зізнаються, що лише спостерігають за цим процесом і іноді підказують, де саме техніка найвразливіша.

"Те, що окупанти вважають саботажем через страх, ми називаємо професійною підготовкою до "тривалого ремонту", - говорять в "АТЕШ".

Там констатують, що Дніпровська флотилія поступово стає "флотилією нерухомих об'єктів".