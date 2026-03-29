На оккупированных территориях Украины враг блокирует интернет, - ЦНС
На оккупированных территориях Украины доступ к западным соцсетям и независимым медиа систематически ограничен. Эксперты отмечают, что главными инструментами цензуры стала система "ТСПУ", позволяющая оккупантам контролировать интернет-трафик в реальном времени.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Блокировка соцсетей и VPN
Окупационная власть заблокировала Instagram, Facebook и X, а также ограничила доступ к независимым медиа и VPN-сервисам.
Провайдеры усложняют подключение к этим ресурсам, а попытки обхода блокировок теперь строго отслеживаются.
Система "ТСПУ" и централизованный контроль
Главным механизмом цензуры стала система "ТСПУ" — технические средства противодействия угрозам, установленные у провайдеров.
Она позволяет фильтровать весь интернет-трафик централизованно, блокируя сайты в реальном времени без ведома пользователей.
Интернет как закрытая экосистема
На оккупированных территориях интернет превратился в закрытую среду, где основными источниками информации остаются лишь ресурсы, подконтрольные Кремлю.
Альтернативные точки зрения полностью вытесняются, а контент фильтруется еще до того, как он достигает пользователей.
Последствия для молодежи
Особенно страдает молодежь: она теряет доступ к глобальной сети, образовательным и культурным ресурсам.
Их заменяют локальными пропагандистскими сервисами, формирующими искаженную картину реальности.
"Цифровая крепость" оккупантов
Окупанты строят так называемую "цифровую крепость", где интернет превращается в инструмент цензуры и тотального контроля.
Это среда манипуляций, лишенная свободного обмена мнениями, где информационные потоки полностью подчинены оккупационной власти.
Напоминаем, что оккупационные власти при поддержке российских федеральных структур целенаправленно задействуют школы на временно оккупированных территориях Украины в качестве части военной инфраструктуры.
Отметим, что оккупационные власти Херсонской области продолжают системно милитаризировать детей на временно оккупированных территориях, отправляя подростков на военные учения в Россию: группа из 24 человек была вывезена в Волгоград под прикрытием образовательного проекта "Гордость нации. Путь развития".