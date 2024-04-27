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На окупованих територіях дітей примусово навчатимуть керувати БПЛА, - ЦНС

Субота 27 квітня 2024 00:19
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На окупованих територіях дітей примусово навчатимуть керувати БПЛА, - ЦНС Фото: українських дітей вчать збирати безпілотники для армії РФ (facebook.com/ДПСУ)
Автор: Валерій Савицький

На тимчасово окупованих територіях України з першого вересня 2024 року в усіх школах буде запроваджено новий предмет - курс з управління БПЛА. До того часу навички управління дронами будуть відбуватися у спеціалізованих гуртках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

У Кремлі пообіцяли оснастити навчальні заклади учбовими безпілотниками і кадровим складом для організації навчання.

"З огляду на критичний брак педагогів на тимчасово окупованих територіях, до таких занять скоріш за все будуть залучати саме російських військових. Навчитися цьому має кожен учень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі дії окупаційної влади суперечать міжнародним нормам та стандартам у сфері освіти. Залучення неповнолітніх до подібних заходів, порушує їхнє право на невтручання у війну та на захист від військового використання.

Ситуація на окупованих територіях

На окупованих територіях через нестачу педагогічних працівників, окупанти призначають директорами навчальних заходів двірників і лаборантів.

Також загарбники сформували орган контролю пропаганди у школах окупованих територій.

Крім того, росіяни підготували нову пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.

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