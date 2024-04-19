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Росіяни створили орган контролю пропаганди у школах на окупованих територіях

Україна, П'ятниця 19 квітня 2024 19:14
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Росіяни створили орган контролю пропаганди у школах на окупованих територіях Фото: росіяни створили орган контролю пропаганди у школах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти створили на тимчасово окупованих територіях орган контролю пропаганди у школах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

На тимчасово окупованих територіях Кремль запускає черговий фейковий державний орган. Цього разу його використають для "контролю за освітою”.

За даними центру, окупанти з літа планують завезти на окуповані території гастролерів з РФ, які будуть організовувати осередки федеральної служби по нагляду у галузі освіти. Ця структура по факту буде контролювати школи на тимчасово окупованих територіях.

ЦНС зауважив, що школи у захоплених регіонах існують лише з метою масового промивання мізків дітям аби змінити їх самоідентифікацію.

"Діти днями вчать в основному лише “історію” й “російську мову та літературу”, коли тим же технічним предметам уваги не приділяють", - додали в центрі.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Російські окупанти для того, щоб розселити своїх військових та сім'ї робочих відбирають житло в депортованих громадян України, а також займають покинуті під час евакуації помешкання українців

РБК-Україна повідомляло, що у Брилівці Херсонської області окупанти виселили жителів зі своїх будинків біля залізничної станції, щоб місцеві не повідомляли ЗСУ про рух техніки загарбників.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Росія готується до вивезення на "оздоровлення" українських дітей з окупованих територій.

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