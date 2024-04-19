Росіяни створили орган контролю пропаганди у школах на окупованих територіях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

На тимчасово окупованих територіях Кремль запускає черговий фейковий державний орган. Цього разу його використають для "контролю за освітою”.

За даними центру, окупанти з літа планують завезти на окуповані території гастролерів з РФ, які будуть організовувати осередки федеральної служби по нагляду у галузі освіти. Ця структура по факту буде контролювати школи на тимчасово окупованих територіях.

ЦНС зауважив, що школи у захоплених регіонах існують лише з метою масового промивання мізків дітям аби змінити їх самоідентифікацію.

"Діти днями вчать в основному лише “історію” й “російську мову та літературу”, коли тим же технічним предметам уваги не приділяють", - додали в центрі.