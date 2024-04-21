Росіяни підготували нову пастку для аграріїв на окупованих територіях, - ЦНС
Російська Федерація підготувала пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Пільгові кредити, безвідсоткові ставки та ще багато "заманух" від кремля для українських аграріїв, які опинилися в окупації", - наголосили в центр.
За даними ЦНС, надалі всі ці пропозиції стануть зашморгом на шиї українських землеробів. Адже віддати навіть ці пільгові кредити на тимчасово окупованих територіях буде не реально.
Життя в окупації
Нагадаємо, ми писали, що на тимчасово захоплених українських територіях окупаційна адміністрація не виплачує зарплату шахтарям та вчителям.
Крім цього РБК-Україна повідомляло, що Росія перестала виплачувати заробітну плату окупаційнім адміністраціям на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.
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