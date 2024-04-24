ua en ru
Ср, 24 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти призначають директорами навчальних закладів лаборантів і двірників, - ЦНС

Середа 24 квітня 2024 00:22
UA EN RU
Окупанти призначають директорами навчальних закладів лаборантів і двірників, - ЦНС Фото: на окупованих територіях вчителями призначають двірників (фото з відкритих джерел)
Автор: Валерій Савицький

У зв'язку з дефіцитом педагогічних працівників на окупованих територіях, загарбники призначають директорами навчальних закладів лаборантів і двірників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що попри обіцянки високих зарплат і соціального захисту, на тимчасово окупованих частинах Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, критично бракує кадрів для закладів освіти. Насамперед йдеться про вчителів старших класів і представників адміністрації навчальних закладів.

Тому окупанти не соромляться ставити на посади директора школи чи заступника з навчальної частини колишніх лаборантів або ж навіть двірників. Усе тому, що більшість педагогів на окупованих територіях відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, а багато свідомих вчителів продовжують дистанційно викладати в українських школах.

"Приїздити із Росії на тимчасово окуповані території України педагоги не поспішають. Навіть за обіцяні грошові виплати та гарантоване житло. Якщо такі знаходяться, то це в більшості студенти другосортних російських педагогічних вузів", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на окупованих територіях

Нагадаємо, росіяни підготували нову пастку для аграріїв на тимчасово окупованих територіях.

Також у Центрі нацспротиву розповіли, якою інформацією не варто ділитися в чатах чи групах.

Крім того, росіяни створили орган контролю пропаганди у школах на окупованих територіях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
Сенат США зібрався щодо допомоги Україні: чому можуть не проголосувати сьогодні
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме