На оккупированных территориях детей будут учить управлять БПЛА, - ЦНС

На временно оккупированных территориях Украины с первого сентября 2024 года во всех школах будет введен новый предмет - курс по управлению БПЛА. К тому времени навыки управления дронами будут получать в специализированных кружках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

В Кремле пообещали оснастить каждое заведения учебными беспилотниками и кадровым составом для организации обучения.

"Учитывая критическую нехватку педагогов на временно оккупированных территориях, к таким занятиям скорее всего будут привлекать именно российских военных. Научиться этому должен каждый ученик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия оккупационных властей противоречат международным нормам и стандартам в сфере образования. Привлечение несовершеннолетних к подобным мероприятиям, нарушает их право на невмешательство в войну и на защиту от военного использования.