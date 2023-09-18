ua en ru
Пн, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З окупованих територій повернули ще двох дітей

Понеділок 18 вересня 2023 16:54
UA EN RU
З окупованих територій повернули ще двох дітей Ілюстративне фото: з окупованих територій повернули ще двох дітей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

На підконтрольну уряду територію Україна повернули ще двох дітей, які перебували на окупованих землях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

Зазначається, що мама двох дітей звернулася до Офісу омбудсмена особисто з проханням допомогти вивезти їх на підконтрольну територію України. Після цього двох братів - 13-річного Кирила та 4-річного Сергія - вдалося повернути на підконтрольну територію.

Діти також відвідали Центр захисту прав дитини.

Омбудсмен зазначив що існує два напрямки повернення дітей:

  • безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;
  • психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
діти Дмитро Лубінець
NEWS
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
Уряд звільнив заступників міністра оборони, у тому числі Маляр
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна