З окупованих територій повернули ще двох дітей

На підконтрольну уряду територію Україна повернули ще двох дітей, які перебували на окупованих землях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця .

Зазначається, що мама двох дітей звернулася до Офісу омбудсмена особисто з проханням допомогти вивезти їх на підконтрольну територію України. Після цього двох братів - 13-річного Кирила та 4-річного Сергія - вдалося повернути на підконтрольну територію.

Діти також відвідали Центр захисту прав дитини.

Омбудсмен зазначив що існує два напрямки повернення дітей:

безпосередньо повернення дитини в Україну, враховуючи всі ризики й розроблення конкретних кроків;

психологічна, юридична, гуманітарна допомога дитині, яку повернули, та її родині.

Депортація українських дітей

Наприкінці червня перша леді України Олена Зеленська заявляла, що Росія вивезла з України близько 19,5 тисяч дітей. Процес їх повернення складний та тривалий, адже росіяни відмовляються сприяти чи хоч якось допомагати.

Зазначимо, що саме через депортацію українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та омбудсмена Марії Львової-Бєлової.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.