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С оккупированных территорий вернули еще двоих детей

Понедельник 18 сентября 2023 16:54
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С оккупированных территорий вернули еще двоих детей Иллюстративное фото: с оккупированных территорий вернули еще двоих детей (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

На подконтрольную правительству территорию Украины вернули еще двоих детей, которые находились на оккупированных землях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца.

Отмечается, что мама двоих детей обратилась в Офис омбудсмена с просьбой помочь вывезти их на подконтрольную территорию Украины. После этого двоих братьев - 13-летний Кирилл и 4-летний Сергей - удалось вернуть на подконтрольную территорию.

Дети также посетили Центр защиты прав ребенка.

Омбудсмен отметил, что существует два направления возвращения детей:

  • непосредственно возвращение ребенка в Украину, учитывая все риски и разработку конкретных шагов;
  • психологическая, юридическая, гуманитарная помощь ребенку, которого вернули, и его семье.

Депортация украинских детей

В конце июня первая леди Украины Елена Зеленская заявляла, что Россия вывезла из Украины около 19,5 тысячи детей. Процесс их возвращения сложный и длительный, ведь россияне отказываются содействовать или хоть как-то помогать.

Отметим, что именно из-за депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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діти Дмитрий Лубинец
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