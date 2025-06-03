Окуповані райони Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла: що сталося
У тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей зникла електроенергія через атаку ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.
У мережі повідомляється про атаку на електропідстанцію у тимчасово окупованому Мелітополі. За даними Telegram-каналу Shot, вся територія окупованої Запорізької області залишилася без електроенергії.
"Губернатор" тимчасово підконтрольних російським загарбникам районів Запорізької області Євгеній Балицький повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджене високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області. На всій території регіону відсутня електроенергія.
За його словами, об'єкти охорони здоров'я переведені на резервні джерела електропостачання.
Крім того, російські пабліки повідомляють і про знеструмлення частини Херсонської області. Уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі Херсонської області та підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.
Підконтрольний Росії "губернатор" тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо зазначив, що без електропостачання опинилися 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому округах.
"Це понад 104 тисячі осіб і 44 соціально значущі об'єкти. Усі критичні об'єкти під'єднані до резервних джерел живлення", - зазначив він.
Знищення стратегічної авіації РФ
У неділю, 1 червня, Служба безпеки України провела велику операцію на території Росії під назвою "Павутина".
Ударні безпілотники здійснили атаку на п’ять аеродромів, де розміщувалися літаки російської стратегічної авіації - "Оленья", "Бєлая", "Дягилєво", "Іваново" та "Воскресенськ".
У СБУ повідомили, що в результаті операції вдалося знищити та серйозно пошкодити 41 літак, зокрема Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, а також борти радіолокаційного виявлення і управління А-50.
Завдяки цій атаці було знищено 34% парку стратегічної авіації Росії, а загальні збитки оцінюються в 2 млрд доларів.
Додатково, дрони завдали шкоди базі російських ядерних підводних човнів у місті Сєвєроморськ.
Президент України Володимир Зеленський натякнув на повторення схожих заходів, щоб послабити нахабство російської сторони на мирних переговорах.
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