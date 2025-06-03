Окуповані райони Запорізької та Херсонської областей залишилися без світла: що сталося

У тимчасово окупованих районах Запорізької та Херсонської областей зникла електроенергія через атаку ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пабліки.

У мережі повідомляється про атаку на електропідстанцію у тимчасово окупованому Мелітополі. За даними Telegram-каналу Shot, вся територія окупованої Запорізької області залишилася без електроенергії.

"Губернатор" тимчасово підконтрольних російським загарбникам районів Запорізької області Євгеній Балицький повідомив, що внаслідок обстрілів пошкоджене високовольтне обладнання у північно-західній частині Запорізької області. На всій території регіону відсутня електроенергія.

За його словами, об'єкти охорони здоров'я переведені на резервні джерела електропостачання.

Крім того, російські пабліки повідомляють і про знеструмлення частини Херсонської області. Уламками збитих безпілотників пошкоджено підстанцію в Генічеському районі Херсонської області та підстанцію в Мелітопольському районі Запорізької області.

Підконтрольний Росії "губернатор" тимчасово окупованої Херсонської області Володимир Сальдо зазначив, що без електропостачання опинилися 150 населених пунктів у Генічеському, Новотроїцькому, Іванівському та Нижньосірогозькому округах.

"Це понад 104 тисячі осіб і 44 соціально значущі об'єкти. Усі критичні об'єкти під'єднані до резервних джерел живлення", - зазначив він.