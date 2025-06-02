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Після "Павутини". Зеленський натякнув на нові заходи через нахабство РФ на переговорах

Понеділок 02 червня 2025 21:19
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Після "Павутини". Зеленський натякнув на нові заходи через нахабство РФ на переговорах Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна після операції "Павутина" може задіяти проти Росії нові заходи. Російська делегація залишається нахабною на переговорах.

Як передає РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що російська делегація під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі поводилася "трохи спокійніше", ніж на минулій зустрічі. Але нахабство росіян нікуди не поділося.

"Нахабні люди поводилися трохи скромніше. Ну подивимося, може треба ще кілька якихось заходів і вже будуть усі поводитися, спробують поводитися як люди", - додав він.

Операція "Павутина"

Нагадаємо, українські дрони вчора, 1 червня, атакували кілька російських аеродромів, де базувалися стратегічні винищувачі, які запускають по Україні ракети.

Голова СБУ Василь Малюк наголосив, що внаслідок такої атаки вдалося вразити 41 ворожий літак.

Таку операцію Україна готувала півтора року. Дрони запускали прямо з території Росії.

Детальніше про "Павутину" - в матеріалі РБК-Україна.

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