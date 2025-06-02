Після "Павутини". Зеленський натякнув на нові заходи через нахабство РФ на переговорах

Україна після операції "Павутина" може задіяти проти Росії нові заходи. Російська делегація залишається нахабною на переговорах.

Як передає РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

Глава держави зазначив, що російська делегація під час сьогоднішніх переговорів у Стамбулі поводилася "трохи спокійніше", ніж на минулій зустрічі. Але нахабство росіян нікуди не поділося.

"Нахабні люди поводилися трохи скромніше. Ну подивимося, може треба ще кілька якихось заходів і вже будуть усі поводитися, спробують поводитися як люди", - додав він.