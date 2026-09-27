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В оккупированные Олешки дронами доставили 4 тонны продуктов для населения

15:33 27.09.2026 Вс
2 мин
aimg Мария Науменко
В оккупированные Олешки дронами доставили 4 тонны продуктов для населения Фото: гуманитарная помощь и продуктовый набор (Getty Images)
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В оккупированные Олешки украинские военные дронами доставили около 4 тонн продуктов. Помощь передали сразу на 100 определенных локаций города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram главы Херсонской ОВ Александра Прокудина.

"В оккупированных Олешках россияне держат в заложниках около двух тысяч наших людей, среди которых около полусотни детей. Они вынуждены выживать без еды, электричества и воды", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, оккупанты фактически лишили местных жителей возможности покинуть город. Поэтому украинская сторона пытается доставлять необходимое непосредственно в Олешки.

Продукты передают дронами

С марта украинские военные совместно с Херсонской ОВА системно доставляют продовольствие через Днепр с помощью беспилотников.

К этой работе привлечены, в частности, подразделение 11 бригады НГУ и бойцы 34 отдельной бригады морской пехоты "Борисфен".

Недавно состоялась одна из самых больших таких операций. Украинским военным удалось доставить около 4000 килограммов продуктов сразу на 100 локаций в Олешках.

В проведении операции принимали участие 30-й корпус морской пехоты, тактическая группа "Гром", 34-я бригада морской пехоты "Борисфен", подразделение "Болгаричи" 11-й бригады НГУ, 34-й полк Национальной гвардии и 79-й пограничный отряд.

Россияне пытаются сорвать доставку

Прокудин отметил, что российские военные препятствуют доставке помощи. В частности, они сбивают беспилотники, перевозящие продукты.

Также, по его словам, оккупанты забирают или перепродают еду, предназначенную для гражданских, в частности детей и пожилых людей.

Жителей Олешек могут задерживать за получение гуманитарной помощи.

"За получение гуманитарных свертков оккупанты задерживают олешковцев, бросают "на подвал", жестоко избивают и прибегают к насилию", - подчеркнул Прокудин.

Глава Херсонской ОВ назвал блокирование гуманитарной помощи и создание условий для голода среди гражданского населения военными преступлениями.

"Каждый причастный к этим действиям понесет неотвратимую ответственность", - подытожил он.

Ситуация в Олешках

Напомним, что Олешки находятся под российской оккупацией с 2022 года. Россия также блокирует эвакуацию из города.

После подрыва Каховской ГЭС в июне 2023 года Олешко почти полностью затопило. Тогда оккупанты разрешали эвакуацию только жителям с российскими паспортами.

В Олешках отсутствует электро- и газоснабжение, а доступ к пище, лекарствам, воде и медицинской помощи остается крайне ограниченным.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что жители Олешек голодают и вынуждены выживать, питаясь травой и сорняками.

Украина поднимает вопросы гуманитарной ситуации в Олешках на международном уровне, в частности в ООН и ОБСЕ.

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