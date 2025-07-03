Окупована Донеччина здригається від вибухів: гучно в Макіївці та Харцизьку

Удари по Росії

Нагадаємо, 1 липня ударні дрони СБУ здійснили атаку на завод "Купол" у російському Іжевську - підприємство, що спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів та безпілотників для армії РФ.

У ніч на 3 липня сили СБУ знову завдали точкового удару - цього разу по складах боєприпасів поблизу тимчасово окупованого Харцизька на Донеччині.

Крім того, сьогодні вдень стало відомо про вибух у тимчасово окупованому Луганську.

Також підтверджено вибухи в російському місті Єлець (Липецька область). За попередніми даними, там дрони атакували завод "Енергія", який виробляє батареї для керування та коригування ракет, зокрема й для комплексу "Іскандер".

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