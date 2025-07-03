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ЗСУ знищили склад РФ на окупованій Донеччині: що втратили росіяни

Україна, Четвер 03 липня 2025 15:32
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ЗСУ знищили склад РФ на окупованій Донеччині: що втратили росіяни Ілюстративне фото (скрін відео)
Автор: Каріна Левицька

У ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки України разом із Силами оборони завдали точного удару по складам боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Як повідомили в штабі, у рамках зниження наступальних можливостей противника, у ніч на 3 липня підрозділи Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по складах боєприпасів російських окупантів у районі Великого Оріхового на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

"Ціль успішно уражено. Фіксувалася потужна вторинна детонація, характер якої вказує на вибухи зенітних керованих ракет та боєприпасів до реактивних систем залпового вогню", - пояснили в Генштабі.

Водночас зазначається, що наразі уточнюються точніші результати вогневого ураження.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - підсумували в штабі.

Удари по Росії

Зауважимо, що 1 липня ударні дрони СБУ вдарили по заводу "Купол" у російському Іжевську. Підприємство виробляє зенітні ракетні комплекси і дрони для армії РФ.

А вже цієї ночі ударні безпілотники СБУ знищили російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька Донецької області.

Варто додати, що вибух сьогодні вдень пролунав і у тимчасово окупованому Луганську.

Крім того, сьогодні вдень підтвердилась інформація щодо вибухів в місті Єлець Липецької області РФ. Як виявилось, дрони знову атакували завод "Енергія", де виготовляють батареї для планерування і корекції ракет, і для комплексу "Іскандер".

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