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Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела

Вівторок 01 липня 2025 13:27
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Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела Фото: Дрони СБУ атакували завод в Іжевську (скріншот відео РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Ірина Глухова

Уранці, 1 липня, далекобійні дрони СБУ вразили завод "Купол" в Іжевську, який виробляє зенітно-ракетні комплекси та безпілотники для російської армії. Відстань до цілі становить понад 1300 кілометрів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За даними джерела, удару було завдано по виробничих та складських приміщеннях заводу, що розташований у російській республіці Удмуртія. Відстань до цілі - понад 1300 кілометрів. Зафіксовано щонайменше два влучання, після чого на об’єкті спалахнула пожежа.

Підприємство "Купол" виготовляє зенітно-ракетні комплекси "Тор" і "Оса", а також розробляє ударні безпілотники типу "Гарпія". Завод перебуває під міжнародними санкціями через роботу на російський військово-промисловий комплекс.

"СБУ з хірургічною точністю продовжує завдавати ударів по підприємствах ВПК РФ, які працюють на війну проти України. Кожна така спецоперація знижує наступальний потенціал ворога, порушує ланцюги військового виробництва та демонструє: навіть у глибокому тилу Росії немає безпечних зон для її військової інфраструктури", - повідомило джерело РБК-Україна.

Атака на завод "Купол" в Росії

Нагадаємо, сьогодні у Росії заявили про нібито атаку безпілотників на місто Іжевськ. Вибухи чули біля електромеханічного заводу "Купол".

Іжевський електромеханічний завод "Купол" вже не вперше стає ціллю для безпілотників. Про схожі атаки повідомляли у листопаді 2024 року.

Підприємство спеціалізується на виробництві зенітно-ракетних комплексів "Тор", радіолокаційних систем та інших компонентів військової техніки.

Місто Іжевськ - це столиця російської Удмуртії у центральній частині РФ. Місто відоме завдяки військовій, машинобудівній та металургійній промисловості. Там виробляють автомат АК-47.

У вересні 2024 року стало відомо, що "Купол" розпочав серійне виробництво нового ударного безпілотника великої дальності "Гарпія-А1", створеного на основі китайського двигуна.

Також в ніч на 1 липня вибухи лунали в російському Саратові й Енгельсі. Там не працювали кілька аеропортів.

Гучно було й в тимчасово окупованому росіянами Криму. Детальніше про атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
Пролетіли понад 1300 кілометрів: дрони СБУ атакували завод "Купол" в Іжевську, - джерела
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