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Оккупированная Донецкая область содрогается от взрывов: громко в Макеевке и Харцызске

Иллюстративное фото: Оккупированная Донетчина содрогается от взрывов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На временно оккупированной территории Донецкой области неспокойно. Известно о мощных взрывах в Макеевке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Mash на Донбассе" и "Типичный Донецк".

Также сообщают о взрывах в Харцызске.

Пока не известно о последствиях. Также оккупационные власти пока не комментируют информацию о взрывах.

 

Удары по России

Напомним, 1 июля ударные дроны СБУ совершили атаку на завод "Купол" в российском Ижевске - предприятие, специализирующееся на производстве зенитных ракетных комплексов и беспилотников для армии РФ.

В ночь на 3 июля силы СБУ снова нанесли точечный удар - на этот раз по складам боеприпасов вблизи временно оккупированного Харцызска в Донецкой области.

Кроме того, сегодня днем стало известно о взрыве во временно оккупированном Луганске.

Также подтверждены взрывы в российском городе Елец (Липецкая область). По предварительным данным, там дроны атаковали завод "Энергия", который производит батареи для управления и корректировки ракет, в том числе и для комплекса "Искандер".

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МакеевкаДонецкая область