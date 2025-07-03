У тимчасово окупованому Луганську пролунав вибух

У тимчасово окупованому Луганську сьогодні вдень, 3 липня, пролунав потужний вибух. Повідомляється про часткову руйнацію двоповерхової будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Донбас Реалії ".

Російські ЗМІ з посиланням на оперативні служби повідомляють про одного загиблого та поранених. Окупаційна влада поки не коментувала пригоду.

Зазначається, що вибух стався на вулиці Тараса Шевченка. Судячи з опублікованих кадрів, частково пошкоджена будівля.

Удари ЗСУ по військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях

За останні кілька днів Сили оборони завдали низку масштабних атак по військових об'єктах та оборонних заводах на тимчасово окупованих територіях.

Так, сьогодні вночі, 3 липня, ударні безпілотники СБУ знищили російські склади боєприпасів біля тимчасово окупованого Харцизька Донецької області. На складах лунали вибухи, а згодом розпочалася потужна вторинна детонація боєприпасів та пожежа.

Також в окупованому Криму дрони ГУР пошкодили винищувач Су-30 на аеродромі в Саках.

Окрім того, в ніч на 1 липня на Росію було вчинено масовану атаку безпілотників. Вибухи лунали у Саратові та Енгельсі, а також у тимчасово окупованому Луганську.

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