Окупаційна влада на Донеччині карає українців за спроби провести воду в оселі, - ЦНС

Окупаційна адміністрація на Донеччині провела масштабні рейди з пошуку "незаконних підключень" до водопостачання та виявила "порушників".

Джерела ЦНС повідомляють, що рейди планували як централізовану акцію з максимальним охопленням населених районів. Виконавцям встановили внутрішні вимоги щодо кількості "виявлених порушень".

Під час рейдів перевіряючі фіксували навіть тимчасові аварійні шланги, резервні підключення чи труби, які мешканці використовували через багатоденні перебої або повну відсутність води, інформують у ЦНС.

У Центрі переконані: головна причина репресивних перевірок - неспроможність окупаційної адміністрації відновити інфраструктуру.

"На тлі розвалених водних вузлів, браку технічного персоналу та відсутності ремонтів окупанти перекладають відповідальність на населення, створюючи видимість "боротьби з порушеннями". Натомість реальні умови - висохлі крани, технічна вода з цистерн, черги біля колодязів та антисанітарія - свідомо замовчуються", - наголошують у ЦНС.

Аталітики впевнені, що дефіцит води окупаційна влада перетворює на черговий інструмент контролю над громадянами.