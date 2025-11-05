Вода за сценарієм: як Москва розігрує "гуманітарну допомогу" на Донбасі
На окупованій частині Донбасу триває чергова піар-акція, яку місцева влада видає за "покращення водопостачання".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного опору.
Під виглядом гуманітарної ініціативи на Донбасі розгортається масштабна схема з освоєння російських коштів, де реальні проблеми жителів підміняють показною активністю і пропагандистськими сюжетами.
Ілюзія турботи
За даними Центру національного опору, Москва направила десятки мільйонів рублів на відновлення водопровідних систем і забезпечення міст водою.
Гауляйтер Денис Пушилін рапортує про встановлення пластикових резервуарів, називаючи це "значним досягненням". Тільки за останні чотири дні в Донецьку з'явилося 35 нових баків, а загалом їх уже понад тисячу.
Однак, як зазначають аналітики, за цими цифрами ховається не поліпшення умов, а черговий спосіб переведення в готівку виділених коштів.
Порожні баки та фейкові акції
Мешканці Макіївки, Горлівки та інших міст годинами стоять біля порожніх синіх резервуарів, з яких або не тече вода, або вона непридатна для вживання.
Замість реального ремонту комунікацій окупаційна влада організовує "марафони допомоги" і роздає пластикові відра, створюючи видимість підтримки.
Одночасно Пушилін оголосив "місячник волонтерства", залучивши близько двох сотень людей, які розносять воду по будинках і верхніх поверхах.
За оцінками експертів, ці дії - спроба прикрити масштабні розкрадання і відзвітувати перед Москвою про "виконання завдань".
Пропагандистські ЗМІ знімають постановочні сюжети, де гауляйтер демонструє "турботу про населення" і нагороджує волонтерів.
На ділі ж вода в будинки так і не надходить, а гроші осідають у кишенях чиновників.
Нагадуємо, що Кремль запустив нову програму із заселення окупованих українських територій, офіційно називаючи це "поверненням жителів додому". На ділі ж ініціатива спрямована на зміну демографічного складу регіонів і закріплення контролю Росії над ними під виглядом гуманітарної політики.
Зазначимо, що окупаційні адміністрації продовжують завозити на захоплені території України так званих "вчителів" із Росії. Їм пропонують контракти з підвищеними виплатами, щоб замінити місцевих педагогів, які відмовилися працювати за нав'язаними окупаційними програмами та російськими стандартами освіти.