Оккупанты в Донецкой области наказывают украинцев за попытки провести воду в дома, - ЦНС
Оккупационная администрация в Донецкой области провела масштабные рейды по поиску "незаконных подключений" к водоснабжению и обнаружила "нарушителей".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Источники ЦНС сообщают, что рейды планировали как централизованную акцию с максимальным охватом населенных районов. Исполнителям установили внутренние требования по количеству "выявленных нарушений".
Во время рейдов проверяющие фиксировали даже временные аварийные шланги, резервные подключения или трубы, которые жители использовали из-за многодневных перебоев или полного отсутствия воды, информируют в ЦНС.
В Центре убеждены: главная причина репрессивных проверок - неспособность оккупационной администрации восстановить инфраструктуру.
"На фоне разваленных водных узлов, нехватки технического персонала и отсутствия ремонтов оккупанты перекладывают ответственность на население, создавая видимость "борьбы с нарушениями". Зато реальные условия - высохшие краны, техническая вода из цистерн, очереди у колодцев и антисанитария - сознательно замалчиваются", - отмечают в ЦНС.
Аталитики уверены, что дефицит воды оккупационная власть превращает в очередной инструмент контроля над гражданами.
Как оккупанты "решают" проблему с водой
Ранее РБК-Украина писало, что оккупационные власти на Донбассе начали информационную подготовку населения к употреблению шахтных вод как "альтернативы" питьевому водоснабжению.
Россия запускает кампанию по легализации использования шахтных вод как "временного решения", подменяя разрушенную инфраструктуру токсичным суррогатом.
По оценкам экспертов, шахтные воды Донбасса содержат чрезмерную минерализацию, тяжелые металлы, сульфаты, нефтепродукты, радионуклиды и промышленные химикаты - даже российские экологи признают, что они могут быть только техническими.
Также была информация о том, что Москва направила десятки миллионов рублей на восстановление водопроводных систем и обеспечение оккупированных городов на Донбассе водой. Вместо реального ремонта коммуникаций оккупационные власти организуют "марафоны помощи" и раздают пластиковые ведра.
По оценкам экспертов, эти действия - попытка прикрыть масштабные хищения и отчитаться перед Москвой о "выполнении задач".