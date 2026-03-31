UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія

Окупаційна влада Донбасу фактично визнала, що не зможе відновити водопостачання, - ЦПД

08:00 31.03.2026 Вт
2 хв
Влада окупації звинувачує Україну в тому, що на Донбасі немає води
aimg Маловічко Юлія
Фото: ворог придумав нову причину, чому може не бути води (Getty Images)

Так, якщо раніше російська окупаційна адміністрація системно просувала тезу, що стабільне водопостачання нібито стане можливим лише після захоплення Слов’янська, через який проходить канал "Сіверський Донець - Донбас". Це подавалося як головний, хоч і малоймовірний, "план" вирішення водної кризи.

То зараз окупанти вигадали іншу версію - нібито Україна замінувала водоканал.

Там також поімтили, що подібні заяви зʼявляються на тлі руйнування саме російською армією інфраструктури каналу "Сіверський Донець - Донбас" на неокупованій території Донеччини. Таким чином ru-пропаганда намагається створити інформаційне прикриття власних дій.

"Характерно, що подібні заяви зʼявляються на тлі руйнування саме російською армією інфраструктури каналу "Сіверський Донець - Донбас" на неокупованій території Донеччини. Таким чином ru-пропаганда намагається створити інформаційне прикриття власних дій", - додали в центрі.

Наприклад, 23 березня повідомлялось, що росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами по греблі на Сіверському Донці в районі Райгородка

Ще ми писали, що наприкінці лютого російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець тоді наголосив, що РФ свідомо створювала загрозу гуманітарної катастрофи.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
