Окупаційна влада Донбасу фактично визнала, що не зможе відновити водопостачання, - ЦПД

Якщо раніше окупаційна влада Донбасу заявляла, що проблеми з водою зникнуть після захоплення Слов’янська, де знаходиться водоканал "Сіверський Донець - Донбас", то зараз у росіян з'явилась інша відмовка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦПД.
Читайте також: Окупанти вдарили по греблі Печенізького водосховища на Харківщині: рух повністю перекрито
Так, якщо раніше російська окупаційна адміністрація системно просувала тезу, що стабільне водопостачання нібито стане можливим лише після захоплення Слов’янська, через який проходить канал "Сіверський Донець - Донбас". Це подавалося як головний, хоч і малоймовірний, "план" вирішення водної кризи.
То зараз окупанти вигадали іншу версію - нібито Україна замінувала водоканал.
"Окупаційна влада не здатна забезпечити базові потреби населення, але наполегливо намагається переконати людей, що винна у всьому Україна", - повідомили в ЦПД..
Там також поімтили, що подібні заяви зʼявляються на тлі руйнування саме російською армією інфраструктури каналу "Сіверський Донець - Донбас" на неокупованій території Донеччини. Таким чином ru-пропаганда намагається створити інформаційне прикриття власних дій.
"Характерно, що подібні заяви зʼявляються на тлі руйнування саме російською армією інфраструктури каналу "Сіверський Донець - Донбас" на неокупованій території Донеччини. Таким чином ru-пропаганда намагається створити інформаційне прикриття власних дій", - додали в центрі.
Наприклад, 23 березня повідомлялось, що росіяни завдали удару двома керованими авіабомбами по греблі на Сіверському Донці в районі Райгородка
Ще ми писали, що наприкінці лютого російські окупанти знищили дамбу біля міста Костянтинівка Донецької області. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець тоді наголосив, що РФ свідомо створювала загрозу гуманітарної катастрофи.