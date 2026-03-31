Оккупационные власти Донбасса фактически признали, что не смогут вернуть подачу воды, - ЦПД

Так, если раньше российская оккупационная администрация системно продвигала тезис, что стабильное водоснабжение якобы станет возможным только после захвата Славянска, через который проходит канал "Северский Донец - Донбасс". Это подавалось как главный, хоть и маловероятный, "план" решения водного кризиса.

То сейчас оккупанты придумали другую версию - якобы Украина заминировала водоканал.

"Оккупационная власть не способна обеспечить базовые потребности населения, но настойчиво пытается убедить людей, что виновата во всем Украина", - сообщили в ЦПД.

Там также отметили, что подобные заявления появляются на фоне разрушения именно российской армией инфраструктуры канала "Северский Донец - Донбасс" на неоккупированной территории Донецкой области. Таким образом ru-пропаганда пытается создать информационное прикрытие собственных действий.

