Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії

Росія змушує українських дітей вступати до загонів Юнармії, щоб вони воювали проти України. Що таке ідеологічне "опрацювання" від пропаганди Кремля і як дитина стає слухняним інструментом у руках влади РФ, - у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

За три з половиною роки повномасштабної війни Росія вкрала сотні тисяч українських дітей. Частину з них депортували на територію самої РФ, ще частину утримують в окупації.

Для росіян діти - цінний ресурс, бо ними набагато легше маніпулювати й керувати. Українським дітям нав'язують створену російською пропагандою реальність. У ній Україна напала на Донбас, а російські солдати захищають російськомовних українців.

Паралельно з цим дітей вчать захищати "батьківщину", кажучи, звичайно ж, про Росію. Минає якийсь час і дитині, яка впевнена, що Україна - це антагоніст, пропонують поповнити лави російської Юнармії. Вихована на пропаганді вчорашня українська дитина сьогодні стає зручним інструментом у війні Кремля проти України.

"Вєлікая страна"

Більша частина Донецької та Луганської областей разом із Кримом окуповані вже 11 років. За цей час там встигло вирости покоління дітей - у 2014 їм було 10, а зараз їм більше 20, і всі ці 11 важливих для розвитку дитини років вони жили в зосередженні російської пропаганди.

Кремль витрачає шалені гроші на підтримку високого рівня проросійських наративів на захоплених землях. Для політичного керівництва РФ критично важливо нав'язати людям в окупації свій порядок денний. Тих, хто не хоче в нього вірити і всіляко чинить опір, карають - кидають "на підвали", саджають до в'язниць, катують і вбивають, і все це роблять досить показово. З іншими ж активно працюють.

Як будь-яка країна з імперськими амбіціями, Росія приділяє особливу увагу дітям. Дорослу людину, яка більшу частину своїх свідомих років прожила у вільній Україні, складно переконати в тому, що Київ бомбив Маріуполь - вона знає, що це не так, вміє складати логічні ланцюжки, критично мислити. Зрештою, доросла людина довіряє тому, що бачить, у неї є свій досвід.

Дитину ж обдурити набагато легше. Росіяни використовують десятки різних інструментів для того, щоб зробити українських дітей лояльними до окупаційної влади - від повної дезорієнтації та стресу до повторюваних сотні разів одних і тих самих наративів. Але для того, щоб дитина стала слухняним і відданим солдатом, у ній потрібно закласти необхідну базу.

Путіна по телевізору показують у школах дітям (фото: Getty Images)

Найзручніший майданчик для агітації "русского мира" дітям - школа. Дитина звикла, що в освітніх установах дорослі - це авторитетні люди, яких потрібно слухати. Окупаційна влада ретельно стежить за тим, щоб учителі в школах працювали за російською освітньою програмою. Якщо ж ні - викладача змінюють. Часто до шкіл привозять вчителів із Росії, а їм уже точно не важко буде вчити дітей історії за підручниками Володимира Мединського.

Елементи пропаганди намагаються включити в кожен аспект виховання дитини, буквально оточивши її брехнею. Про те, що Україна бомбила Донбас, що російські війська захищають російськомовних, вона має чути всюди - у школі, на гуртках, на спортивних змаганнях, удома, по телевізору і з друзями на подвір'ї.

У різних формах, різними словами і картинками, але їй це доносять. Минає певний час і для дитини ці наративи буквально стають частиною побуту, а отже, чимось звичним і допустимим. Окрему увагу приділяють думці про те, що Росія не просто врятувала російськомовних, вона - велика і найкраща країна, тому бути її частиною - це велика честь. А ще престижніше - померти за Росію.

"У росіян ця пропаганда в крові, генах. Вони нею живуть і вона ефективна. Вони зараз намагаються виховати нове покоління манкуртів, які потім будуть заради них робити що завгодно. Принаймні, на це вони дуже сподіваються. Вони їм, по суті, не дають вибору, тому що постійно нав'язують одну точку зору про те, що Росія - "вєлікая страна". У якийсь момент дитина починає в це вірити", - говорить представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Черняк у коментарі РБК-Україна.

Є ще один інструмент пропаганди, він не настільки ефективний, як умовна "м'яка сила" в школах, але теж має свої плюси. Українських дітей, яких забрали до дитячих таборів в окупованому Криму або в саму Росію, дуже часто просто принижують. Їм намагаються створити максимально стресову обстановку, в якій дитина зламається і, нарешті, зневіриться у всьому. У безнадійних ситуаціях не кожний дорослий збереже холодний розум і здоровий глузд, а дитина - тим більше.

"Нам прямо говорили - ви тут як у в'язниці, у вас немає своєї думки. Є наша і неправильна. Астахов - говорив, що всі українці хохли. Називав нас нацисти, фашисти, каструлі. Спалював перед нами прапор український. Матами обзивав, говорив, що ми тупі. Нас змушували вчити пісню "Вперед, Россия", потім вона заїдала", - розповідають Тая і Женя, яких повернули з РФ до України в рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Тая і Женя (фото: скріншот інтерв'ю ініціативи Bring Kids Back UA)

За підрахунками українських правозахисників, у російській окупації сьогодні можуть перебувати близько півтора мільйона українських дітей. На них впливають, їм брешуть і переконують у тому, що Україна - ворог, з яким потрібно боротися. А для цього треба записатися до Юнармії.

Пропаганда про важливе

Коли база закладена, дитина впевнена, що вона - частина великої країни, а Україна хоче її вбити, можна рухатися далі. Так зване патріотичне виховання дітям проводять паралельно з уроками псевдоісторії, але з часом на першому починають робити особливий акцент. При цьому фокус зміщується - дитину вже не вчать просто так "батьківщину любити", її починають вчити, як її захищати.

"Якихось заходів не було, але коли найголовніший вояка приїжджав, нас примушували одягати російську форму, видавали тексти і змушували співати гімн Росії. Я ті тексти рвав і нічого не співав. Мені постійно казали - ми тебе віддамо в російську прийомну сім'ю, ти вже назад додому не потрапиш, назад дороги не буде", - розповідає 16-річний Артем, якого депортували в Росію, але змогли забрати додому.

Дітям в окупації, як і російським дітям, теж проводять "Розмови про важливе". Спочатку це розглядалося як факультатив, але в підсумку стало щотижневим заходом. Щопонеділка перед уроками до дітей приходить російський військовий і розповідає про те, як важливо йти служити в армію. Говорить про зовнішніх ворогів, про велич Росії, на яку всі хочуть напасти, а вона - всіх захистити. На біографію військового не звертають уваги, тому російські опозиційні медіа не раз фіксували, що перед дітьми в школах виступають засуджені за педофілію, наприклад.

"Дітей змушують співати гімн Росії, вивішувати російські прапори, брати участь у заходах із прославлення російської армії. У школах їм нав'язують участь у патріотичних клубах і гуртках, де знецінюють усе українське. Запроваджуються обов'язкові пропагандистські уроки - "Розмови про важливе" - де дітей змалечку вчать ненавидіти Україну і виправдовувати війну", - додає Уповноважена з прав дітей Дар'я Герасимчук у коментарі РБК-Україна.

Дітям ще з молодших класів намагаються вселити, що війна - це священно, а загинути в ній - це честь і велике благородство. Про це намагаються так чи інакше згадати на кожному уроці, наскільки це можливо. Поки одні діти малюють картинки для російських військових, інші - пишуть їм листи.

Військові навчання у школах (фото: Getty Images)

"Замість творів на уроках російської мови чи літератури - напиши листа герою. Лютий, чи березень цього року (йдеться про 2024 рік - ред.), вони щодня писали "Твій подвиг неоціненний", "Завдяки тобі я можу вчитися". І це було як під копірку. Однокласник сина одного разу запитав, коли це закінчиться. Так на нього накричала класна керівниця: "Напиши листа, ти ж не біндерівець", - розповідає одна з мешканок окупованого Донецька "Радіо.Свобода".

Крім цього, дітям проводять уроки з так званого "захисту батьківщини". Їх вчать розбирати і збирати автомати, надавати першу медичну допомогу і навіть збирати дрони. На них одягають форму, до них приходять військові, які схожі на героїв із фільмів, їм влаштовують цілі інтерактиви з конкурсами та призами. Маленьким дітям, яким подобається будь-яка активність, цікаво в цьому брати участь.

Крім цього дітям розповідають про Юнармію - туди можна вступити і зробити свій внесок у захист Росії від зовнішніх ворогів. Оскільки за роки повномасштабної війни в Кремлі знизили віковий ценз на вступ до Юнармії з 14 до 8 років, пропаганда війни починається буквально з першого класу. До початку середньої школи дитина вже й сама не проти опинитися в армії, як її батько і її дід, про що їй постійно говорять.

"Ще радянська пропаганда була дійсно ефективною. Настільки, що молоді хлопці були готові йти в Афганістан і виконувати свій "інтернаціональний обов'язок". Зараз відбувається те ж саме, росіяни досить ледачі, тому навіть не стали переписувати методички. Вони просто прибрали звідти "Комуністична партія Радянського союзу" і додали "Вєлікая Росія", - зазначив Андрій Черняк.

"Ми вчимося, а ви?"

Військово-патріотичний рух "Юнармія" створили в Росії у 2016 році з ініціативи тодішнього міністра оборони Сергія Шойгу. Юнармію фактично одразу порівняли з відомим Гітлерюгентом і схожість дійсно є багато в чому. Насамперед, це ідеологічна "обробка" дітей - їх із самого дитинства вчать бути відданими Росії, але під самою Росією мають на увазі владу. Усі накази влади потрібно виконувати, а сумніватися в рішеннях цієї влади - дорівнює зраді. Як і будь-яке інакомислення.

Власне, в Юнармії й самі підкреслюють, що "формують позитивну мотивацію до виконання конституційного обов'язку і готують юнаків до служби у Збройних силах РФ". Там же, як і в Гітлерюґенті, носять форму, а вступ хоч і не обов'язковий, але в школах на дітей і батьків тиснуть учителі - за це вони отримують бонуси від влади.

Перші осередки Юнармії з'явилися в окупованому Криму 2016 року. У січні 2022 року "юнармійців" на півострові було вже близько 29 тисяч - цим похизувалися в міноброні РФ.

На схід України Юнармія "зайшла" після 2022 року, коли Росія записала Донецьку та Луганську області собі в конституцію. Хоча й до цього Кремль агітував дітей із Донецька та Луганська долучитися до різних мілітарі-рухів. Серед них "Молода гвардія-Юнармія". Але з початку повномасштабної війни кількість "юнармійців" на захоплених землях збільшилася. У підсумку вже 2024 року діти з Луганської області у складі Юнармії марширували на травневому параді в Москві.

Військові навчання для дітей на тимчасово окупованих територіях (фото: соцмережі навчально-методичного центру Авангард)

У Донецькій області організатори Юнармії активно працюють над ідеологічною обробкою дітей. Їхні соціальні мережі буквально заповнені сотнею різних заходів, поїздок українських дітей на Кавказ, де вони у військовій формі фотографуються на вершині Ельбрусу, форумів, бойових підготовок тощо.

"У Центрі юнармійської підготовки "Шахтарський Будинок Юнармії", начальником Шахтарського штабу РО ВВПОД "ЮНАРМІЯ" ДНР "МГЮ" було проведено заняття з вогневої підготовки. Хлопці вправлялися в розбиранні-збиранні автомата. Ми вчимося, А ВИ?!" - пишуть у групі "Юнармія ДНР" у Telegram.

Юнармійці в рамках своєї діяльності регулярно їздять до російських військових у лікарні, розвозять воду по Донецьку, прибирають на могилах солдатів і тримають варту біля постаменту осетинського терориста Олега Мамієва на прізвисько "Мамай".

Така потужна агітація призводить до того, що багато дітей, на жаль, ідуть далі. Досягнувши повноліття, вони підписують контракт із російською армією і повноцінно вступають у війну проти своєї ж країни. Журналісти зафіксували вже десятки випадків, коли вчорашня українська дитина бере участь у війні проти України зі зброєю в руках.

Один із відомих прикладів - кримчанин Ілля Зозульський. Він народився в селі Полтавка, у дитинстві вступив до Юнармії. Сьогодні йому 23 роки, він - російський артилерист, якого вже встигли нагородити медаллю Жукова. Його мати в сюжеті для російської пропаганди говорила, що переживає за сина, але дуже пишається ним, адже він виконує свій обов'язок. Перед ким і за що - жінка не уточнила.

"В Іллі тато - військовий, і він із дитинства хотів піти його стопами. Після 2014 року в Крим повернулася Росія, а разом із нею на півострові з'явилася і Юнармія. Ілля пройшов організацію і став у ній наставником. Зараз він один із 50 таких самих "юнармійців"-наставників, які воюють на полях СВО", - йдеться в сюжеті російського ТБ.

У травні осередок Юнармії відкрили в окупованому Маріуполі і вже встигли посвятити до лав "юнармійців" 30 школярів. Захід пройшов під слоганом "відкриваємо нові горизонти". Пізніше маріупольцям презентували пам'ятник 20-річному солдату армії РФ Едуарду Дьяконову. Він, "звільняючи" Маріуполь, нібито закрив своїм тілом гранату. Дітям розповіли про подвиг "нового Матросова" і поставили їх у почесну варту.

Такі ж заходи відбуваються в окупованій частині Херсонської та Запорізької областей. Звідти росіяни вже теж набрали собі до лав молодої армії сотні дітей. Якщо підсумувати все, виходить картинка типового радянського військово-патріотичного виховання. Тільки тепер дітям навіюють, що нацисти - це українці. І що довше ці території перебуватимуть під окупацією РФ, то більше українські діти будуть у це вірити.