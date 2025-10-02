Бензин за талони. В окупації люди стоять у чергах і міняються товарами

На тимчасово окупованих територіях мешканці почали розраховуватись талонами на бензин. Також в чергах за пальним люди обмінюються дефіцитними товарами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву в Telegram.
"Умови дефіциту на ТОТ повертають економіку в минуле. Там, де пального немає, найпоширенішою "валютою" стали талони на бензин. Люди змушені стояти в чергах і мінятися дефіцитними товарами, бо нормальні ринкові механізми не працюють", - повідомили в ЦНС.
Також в Центрі спротиву додали, що Росія продовжує вивозити ресурси з окупованих територій і залишає людей у бідності.
"Це не економіка, а механізм контролю й виживання", - підсумували в ЦНС.
Центр нацспротиву час від часу повідомляє про плачевну ситуацію на тимчасово окупованих територіях України.
Як відомо, РФ примушує людей в окупації підтримувати їхній режим та пропаганду, насаджує своє громадянство і так далі. У разі спротиву мешканці ТОТ стикаються з проблемами.
Наприклад, повідомлялось, що в окупації неможливо укласти шлюб без російського паспорта. Також людям без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість і керувати транспортом.
Водночас окрім складної економічної ситуації на ТОТ, про що свідчать вищезазначені факти, проблем додає і водна криза.
Однак у РФ вигадали незарозумілий спосіб, як її подолати - Кремль чекає на дощі восени, щоб вирішити питання дефіциту з водою.
При цьому варто згадати, що окупанти зазіхають на українську землю. Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв бойовикам по два гектари землі ТОТ за участь у війні.