Бензин за талони. В окупації люди стоять у чергах і міняються товарами

"Умови дефіциту на ТОТ повертають економіку в минуле. Там, де пального немає, найпоширенішою "валютою" стали талони на бензин. Люди змушені стояти в чергах і мінятися дефіцитними товарами, бо нормальні ринкові механізми не працюють", - повідомили в ЦНС.

Фото: людям видали талони на пальне (ЦНС)

Також в Центрі спротиву додали, що Росія продовжує вивозити ресурси з окупованих територій і залишає людей у бідності.

"Це не економіка, а механізм контролю й виживання", - підсумували в ЦНС.