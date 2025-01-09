ua en ru
Чт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На ТОТ українці без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб, - ЦНС

Четвер 09 січня 2025 01:32
UA EN RU
На ТОТ українці без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб, - ЦНС Фото: російські загарбники планують тотально асимілювати українців на ТОТ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Найближчим часом жителі тимчасово окупованих територій без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб. Таким чином загарбники намагаються повністю асимілювати населення захоплених районів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що обмеження набере чинності з 5 лютого.

Крім цього, зазначають у Центрі, відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (зокрема, на тимчасово окупованих територіях України), ворог буде застосовувати режим висилки.

"Нагадаємо, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство", - зазначають у ЦНС.

Ситуація на тимчасово окупованих територіях

Нагадаємо, днями на окупованих територіях України запрацював реєстр українців, які не отримали паспорт Росії. Крім оформлення шлюбу, людям без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість і керувати транспортом.

З 1 січня загарбники позбавили українців без паспорта РФ на отримання ліків за пільговою системою.

Крім того, з 5 березня на ТОТ запрацює закон, що дозволить людям поліцейським проникати до помешкань людей без російського громадянства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Центр національного спротиву
NEWS
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
Спецпредставник Трампа хоче знайти рішення для закінчення війни РФ проти України за 100 днів
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція