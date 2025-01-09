На ТОТ українці без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб, - ЦНС
Найближчим часом жителі тимчасово окупованих територій без паспорта РФ не зможуть укласти шлюб. Таким чином загарбники намагаються повністю асимілювати населення захоплених районів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Зазначається, що обмеження набере чинності з 5 лютого.
Крім цього, зазначають у Центрі, відповідно до нових окупаційних норм путінського закону "Про правове становище іноземних громадян у РФ", з 2025 року до іноземців та осіб без громадянства, які не мають законних підстав для перебування в Росії (зокрема, на тимчасово окупованих територіях України), ворог буде застосовувати режим висилки.
"Нагадаємо, що поліцаї у рамках так званого держконтролю за мігрантами отримують право на доступ до житла та інших приміщень, у яких фактично проживають такі українці, які не змінили громадянство", - зазначають у ЦНС.
Ситуація на тимчасово окупованих територіях
Нагадаємо, днями на окупованих територіях України запрацював реєстр українців, які не отримали паспорт Росії. Крім оформлення шлюбу, людям без паспорта РФ заборонять користуватися банками, реєструвати нерухомість і керувати транспортом.
З 1 січня загарбники позбавили українців без паспорта РФ на отримання ліків за пільговою системою.
Крім того, з 5 березня на ТОТ запрацює закон, що дозволить людям поліцейським проникати до помешкань людей без російського громадянства.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.