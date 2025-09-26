ua en ru
РФ чекає на дощі, щоб вирішити водну кризу на окупованих територіях Донеччини, - ЦНС

Україна, П'ятниця 26 вересня 2025 10:19
РФ чекає на дощі, щоб вирішити водну кризу на окупованих територіях Донеччини, - ЦНС Фото: Росія лише вивозить ресурси з окупації, зазначили в ЦНС (Маріупольска міська рада)
Автор: Маловічко Юлія

Росія вигадала нову стратегію для вирішення проблем з водопостачанням на тимчасово окупованих територіях Донеччини - чекати на дощі восени та взимку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру національного спротиву в Telegram.

"Попри катастрофічну катастрофу з водою, окупанти вигадали "стратегію" - чекати дощів восени та взимку", - написали в ЦНС.

Відомо, що у Старокримському водосховищі, яке живить Донеччину, залишилося лише 15% запасів: замість 45 млн тонн зараз 7 млн тонн.

Обміліли ще дев'ять водосховищ, пересихають колодязі та свердловини.

"Кремль вкотре доводить - мешканців ТОТ прирікають на виживання, поки Москва займається лише вивезенням ресурсів і пропагандистськими картинками", - додали в центрі національного спротиву.

В ЦНС також зазначили, що вирішити кризу можна тільки після деокупації.

Зазначимо, що у соцмережах раніше публікували кадри пересохлого дна Старокримського водосховища, через що Маріуполю загрожує повне зникнення води.

Нагадаємо, про ситуацію з дефіцитом води на Старокримському водосховищі повідомлялось ще два роки тому. Вже тоді жителям Маріуполя постачали воду поганої якості і прогнозували чергову водну кризу.

Також РБК-Україна повідомляло про обіцянки окупантів відновити Каховське водосховище, дамбу якого росіяни підірвали.

В Центрі національного спротиву заявили, що заяви окупованої влади щодо Каховської ГЕС - лише спроба створити ілюзію турботи та відвернути увагу від власних злочинів.

Як відомо, вночі 6 червня 2023 року ворог підірвав Каховську ГЕС, що призвело до серйозних наслідків.

Вода з водосховища затопила численні населені пункти у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

