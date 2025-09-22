ua en ru
Путін ділить українську землю між бойовиками: ЦНС викрив колоніальну політику Кремля

Понеділок 22 вересня 2025 00:26
Путін ділить українську землю між бойовиками: ЦНС викрив колоніальну політику Кремля Ілюстративне фото: російські окупанти (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Російський диктатор Володимир Путін пообіцяв бойовикам по два гектари української землі за участь у війні, що свідчить про колоніальний характер агресії Кремля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).

За інформацією ЦНС, окупанти планують передавати у власність бойовикам території, захоплені російською армією та фактично відібрані в українців. У центрі наголошують, що така ініціатива Кремля ще раз підкреслює колоніальний характер війни, яку веде путінський режим.

"Російська війна є суто колоніальною, і обіцянка Путіна видати по два гектари нашої землі бойовикам є прямим підтвердженням цього", - йдеться у заяві.

ЦНС також нагадав, що раніше російська пропаганда поширювала фейки про нібито наміри Києва "роздавати донбаські землі українським солдатам". Нині ж саме Кремль офіційно озвучує плани щодо поділу української землі на "трофеї" для учасників агресії.

Викриті наміри Путіна вкотре підтверджують, що війна Росії проти України має не лише військовий, а й відверто колоніальний вимір - з метою захоплення територій та їх подальшого використання для винагородження найманців і бойовиків.

Нагадаємо, ворог активно намагається проникати у Куп’янськ диверсійно-розвідувальними групами з 2-5 осіб. Для цього окупанти маскуються під цивільних або використовують місцевість, щоб уникнути ідентифікації.

Крім того, окупанти отримали накази від командирів розстрілювати цивільних, зокрема чоловіків. Це засвідчують російські полонені.

До речі, українські захисники під час операції на Добропільському напрямку змогли звільнити від окупантів сім населених пунктів.

