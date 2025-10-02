Бензин за талоны. В оккупации люди стоят в очередях и меняются товарами

"Условия дефицита на ВОТ возвращают экономику в прошлое. Там, где горючего нет, самой распространенной "валютой" стали талоны на бензин. Люди вынуждены стоять в очередях и меняться дефицитными товарами, потому что нормальные рыночные механизмы не работают", - сообщили в ЦНС.

Фото: людям выдали талоны на топливо (ЦНС)

Также в Центре сопротивления добавили, что Россия продолжает вывозить ресурсы с оккупированных территорий и оставляет людей в бедности.

"Это не экономика, а механизм контроля и выживания", - подытожили в ЦНС.