Общество Образование Деньги Изменения

Бензин за талоны. В оккупации люди стоят в очередях и меняются товарами

Фото: Кремль вывозит ресурсы и оставляет людей в бедности (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

На временно оккупированных территориях жители начали рассчитываться талонами на бензин. Также в очередях за топливом люди обмениваются дефицитными товарами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.

"Условия дефицита на ВОТ возвращают экономику в прошлое. Там, где горючего нет, самой распространенной "валютой" стали талоны на бензин. Люди вынуждены стоять в очередях и меняться дефицитными товарами, потому что нормальные рыночные механизмы не работают", - сообщили в ЦНС.

Фото: людям выдали талоны на топливо (ЦНС)

Также в Центре сопротивления добавили, что Россия продолжает вывозить ресурсы с оккупированных территорий и оставляет людей в бедности.

"Это не экономика, а механизм контроля и выживания", - подытожили в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях

Центр нацсопротивления время от времени сообщает о плачевной ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Как известно, РФ заставляет людей в оккупации поддерживать их режим и пропаганду, насаждает свое гражданство и так далее. В случае сопротивления жители ВОТ сталкиваются с проблемами.

Например, сообщалось, что в оккупации невозможно заключить брак без российского паспорта. Также людям без паспорта РФ запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом.

В то же время кроме сложной экономической ситуации на ВОТ, о чем свидетельствуют вышеупомянутые факты, проблем добавляет и водный кризис.

Однако в РФ придумали недалекий способ, как его преодолеть - Кремль ждет дождей осенью, чтобы решить вопрос дефицита с водой.

При этом стоит вспомнить, что оккупанты посягают на украинскую землю. Российский диктатор Владимир Путин пообещал боевикам по два гектара земли ВОТ за участие в войне.

