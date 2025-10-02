Бензин за талоны. В оккупации люди стоят в очередях и меняются товарами

На временно оккупированных территориях жители начали рассчитываться талонами на бензин. Также в очередях за топливом люди обмениваются дефицитными товарами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления в Telegram.
"Условия дефицита на ВОТ возвращают экономику в прошлое. Там, где горючего нет, самой распространенной "валютой" стали талоны на бензин. Люди вынуждены стоять в очередях и меняться дефицитными товарами, потому что нормальные рыночные механизмы не работают", - сообщили в ЦНС.
Также в Центре сопротивления добавили, что Россия продолжает вывозить ресурсы с оккупированных территорий и оставляет людей в бедности.
"Это не экономика, а механизм контроля и выживания", - подытожили в ЦНС.
Центр нацсопротивления время от времени сообщает о плачевной ситуации на временно оккупированных территориях Украины.
Как известно, РФ заставляет людей в оккупации поддерживать их режим и пропаганду, насаждает свое гражданство и так далее. В случае сопротивления жители ВОТ сталкиваются с проблемами.
Например, сообщалось, что в оккупации невозможно заключить брак без российского паспорта. Также людям без паспорта РФ запретят пользоваться банками, регистрировать недвижимость и управлять транспортом.
В то же время кроме сложной экономической ситуации на ВОТ, о чем свидетельствуют вышеупомянутые факты, проблем добавляет и водный кризис.
Однако в РФ придумали недалекий способ, как его преодолеть - Кремль ждет дождей осенью, чтобы решить вопрос дефицита с водой.
При этом стоит вспомнить, что оккупанты посягают на украинскую землю. Российский диктатор Владимир Путин пообещал боевикам по два гектара земли ВОТ за участие в войне.