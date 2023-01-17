Окупантів буде знищено: ГУР про ймовірне вторгнення з боку Білорусі

Українські військові ведуть розвідку в Білорусі, так як існує ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

В українській розвідці вважають, що можливе повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в Білорусі ведеться постійне спостереження.

"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, саме навчання російських військових викликають найбільшу увагу розвідки. Однак якщо окупанти все ж спробують прорватись на терторію України - їх буде знищено.