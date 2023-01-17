ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупантів буде знищено: ГУР про ймовірне вторгнення з боку Білорусі

Новость на русском →
Білорусь, Вівторок 17 січня 2023 19:32
Окупантів буде знищено: ГУР про ймовірне вторгнення з боку Білорусі Фото: в ГУР заявили, що не очікують нападу російських військових зі сторони Білорусі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові ведуть розвідку в Білорусі, так як існує ймовірність вторгнення російських окупаційних військ з території сусідньої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

В українській розвідці вважають, що можливе повторне вторгнення росіян малоймовірне. Але за ситуацією в Білорусі ведеться постійне спостереження.

"Сьогодні воєнна розвідка України не фіксує на території Білорусі ознак створення ударного угруповання. Російська армія в Білорусі здійснює завдання ударів по мирних містах та цивільній інфраструктурі України, проводить навчання та готує мобілізованих. Потім цих мобілізованих перекидають у зону бойових дій. Розмови про можливе вторгнення в Україну з боку Білорусі - це спроба відтягнути наші війська від зони бойових дій", - заявив представник ГУР МО України Андрій Черняк.

За його словами, саме навчання російських військових викликають найбільшу увагу розвідки. Однак якщо окупанти все ж спробують прорватись на терторію України - їх буде знищено.

Нагадаємо, раніше заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що російське військове командування перекидає мобілізованих з полігонів Білорусі та Росії до зони бойових дій та до прикордонних районів.

Додамо, що, за словами командувача Об’єднаних Сил ЗСУ, генерала-лейтенанта Сергія Наєва, ситуація на кордоні з Білоруссю не вказує на загрозу наземних дій ворога проти України. Кількість білоруських військових вздовж рубежів залишається незмінною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Війська РФ Главное управление разведки
NEWS
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
Перша оцінка виконання рекомендацій Єврокомісії відбудеться у лютому, - Шмигаль
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ