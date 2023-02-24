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Окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового, - Гайдай

Фото: очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай (loga gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові упродовж двох тижнів зондують оборону ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"90 % будівель у Сєвєродонецьку обстріляні росіянами, із них 70 % не підлягають відновленню. Усі обіцянки загарбників щодо відбудови цього міста та інших населених пунктів за декілька тижнів так нічим й не завершилися", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що після деокупації відбудують усі населені пункти, а люди зможуть повернутися у свої будинки.

"Росіяни стягнули значні резерви в Луганську область. Вже упродовж двох тижнів окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового", - додав глава області.

Нагадаємо, що українські військові чекають відповідного моменту, щоб почати повномасштабний наступ у Луганській області.

Як повідомлялось, українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.

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