Окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового, - Гайдай

Російські військові упродовж двох тижнів зондують оборону ЗСУ поблизу Кремінної та Сватового у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"90 % будівель у Сєвєродонецьку обстріляні росіянами, із них 70 % не підлягають відновленню. Усі обіцянки загарбників щодо відбудови цього міста та інших населених пунктів за декілька тижнів так нічим й не завершилися", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що після деокупації відбудують усі населені пункти, а люди зможуть повернутися у свої будинки.

"Росіяни стягнули значні резерви в Луганську область. Вже упродовж двох тижнів окупанти зондують нашу оборону поблизу Кремінної та Сватового", - додав глава області.