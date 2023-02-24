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ЗСУ знищили понад півсотні окупантів біля Кремінної під час спроби наступу

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Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 13:47
ЗСУ знищили понад півсотні окупантів біля Кремінної під час спроби наступу Фото: ЗСУ знищили 70 окупантів біля Кремінної Луганської області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується Кремінної вчора нацгвардійці 15 полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити великими достатньо силами, там три роти пішло в наступ, повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється", - розповів він.

За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація більш менш стабільна. На Сватівському напрямку, там так само росіяни спробували наступати з важкою технікою.

"Наші артилеристи відпрацювали. 92-а бригада їх стримала. З втратами вони повернулись назад. Зараз поки що тиша і стабільна ситуація", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому 23 лютого на лінії фронту зафіксували відносну тишу.

Нагадаємо, що в районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.

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