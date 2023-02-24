ЗСУ знищили понад півсотні окупантів біля Кремінної під час спроби наступу
Українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Що стосується Кремінної вчора нацгвардійці 15 полку відбили наступ, який російсько-окупаційні війська спробували зробити великими достатньо силами, там три роти пішло в наступ, повернулись тільки дві. Одна рота, близько 70 окупантів "двохсотими" так і залишилась. Кількість поранених ще уточнюється", - розповів він.
За словами Гайдая, на Білогорівському напрямку ситуація більш менш стабільна. На Сватівському напрямку, там так само росіяни спробували наступати з важкою технікою.
"Наші артилеристи відпрацювали. 92-а бригада їх стримала. З втратами вони повернулись назад. Зараз поки що тиша і стабільна ситуація", - додав очільник регіону.
Як повідомлялось, росіяни у Луганській області зазнали серйозних втрат, тому 23 лютого на лінії фронту зафіксували відносну тишу.
Нагадаємо, що в районі Кремінної російські війська наступали ротою танків та ротою піхоти. Але ця спроба прориву завершилася спаленням ворожої техніки.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.