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Росіяни готуються до якоїсь дати та накопичують резерви в Луганській області, - Гайдай

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Україна, Понеділок 20 лютого 2023 10:02
Росіяни готуються до якоїсь дати та накопичують резерви в Луганській області, - Гайдай Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Олександр Білоус

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая.

За його словами, ситуація важка, але контрольована силами оборони. "Ворог і надалі збільшує потрохи обстріли наших позицій. Найгарячіше напевно в напрямку Кремінної. Кремінна та Білогорівка. У напрямі Сватового наші сили більш впевнено тримають позиції", - сказав він.

Гайдай повідомив про велике накопичення російських сил на луганському напрямку. "У нас є інформація, що величезну кількість особового складу вони накопичили на нашій ділянці і техніки так само. Можливо, вони тримають до певної якоїсь дати, можливо, щось готують особливе", - заявив голова Луганської ОВА.

Водночас військове командування українських сил наперед готує певні кроки, щоб не дати можливості повномасштабного наступу, зазначив Гайдай.

Нагадаємо, російська армія продовжує розвивати кілька наступальних напрямів на сході України. Це Вугледар, Кремінна та Бахмут. Втрати росіян залишаються високими

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