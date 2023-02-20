Росіяни готуються до якоїсь дати та накопичують резерви в Луганській області, - Гайдай

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая .

За його словами, ситуація важка, але контрольована силами оборони. "Ворог і надалі збільшує потрохи обстріли наших позицій. Найгарячіше напевно в напрямку Кремінної. Кремінна та Білогорівка. У напрямі Сватового наші сили більш впевнено тримають позиції", - сказав він.

Гайдай повідомив про велике накопичення російських сил на луганському напрямку. "У нас є інформація, що величезну кількість особового складу вони накопичили на нашій ділянці і техніки так само. Можливо, вони тримають до певної якоїсь дати, можливо, щось готують особливе", - заявив голова Луганської ОВА.

Водночас військове командування українських сил наперед готує певні кроки, щоб не дати можливості повномасштабного наступу, зазначив Гайдай.