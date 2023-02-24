ua ru
Пт, 24 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гайдай про наступ ЗСУ: чекають слушного моменту, щоб це не було "спринтерською стометрівкою"

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 24 лютого 2023 14:08
Гайдай про наступ ЗСУ: чекають слушного моменту, щоб це не було "спринтерською стометрівкою" Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ готові до наступу на Луганському напрямку (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові чекають відповідного моменту, щоб спочатку повномасштабний наступ у Луганській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Чітко розумію, всі вмотивовані, чітко розуміють той план, який є у командування наших Сил оборони. Ми тільки чекаємо слушного моменту для того, щоб це була не якась спринтерська стометрівка, яку десь пробежуть, зайдуть і звільнять один населений пункт і все, а щоб це був масштабний контрнаступ наших Сил оборони", - сказав він.

Він висловив сподівання, що ЗСУ "будуть гнати їх (окупантів, - ред.) до адміністративних кордонів Луганської області".

"Хочеться вже підняти український прапор над нашим містом Луганськ", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, українські військові відбили наступ російських окупантів у районі Кремінної Луганської області, які пішли в атаку у складі трьох рот. 70 солдатів РФ було вбито, кількість поранених уточнюється.

Російські війська продовжують накопичувати резерви на території Луганської області. Не виключено, що готується великий наступ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ
NEWS
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
Готові до будь-якої загрози. Україна вже рік дає відсіч Росії: що відбувається сьогодні
DAILY
Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кризи не сталося. Як Україні вдалося уникнути розвалу економіки за рік великої війни