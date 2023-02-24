Оккупанты зондируют нашу оборону вблизи Кременной и Сватового, - Гайдай

Российские военные в течение двух недель зондируют оборону ВСУ вблизи Кременной и Сватового в Луганской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"90% зданий в Северодонецке обстреляны россиянами, из них 70% не подлежат восстановлению. Все обещания захватчиков по восстановлению этого города и других населенных пунктов за несколько недель так ничем и не завершились", - говорится в заявлении.
Гайдай отметил, что после деоккупации будут построены все населенные пункты, а люди смогут вернуться в свои дома.
"Россияне взыскали значительные резервы в Луганскую область. Уже в течение двух недель оккупанты зондируют нашу оборону вблизи Кременной и Сватового", - добавил глава области.
Напомним, что украинские военные ждут подходящего момента, чтобы начать полномасштабное наступление в Луганской области.
Как сообщалось, украинские военные отразили наступление российских оккупантов в районе Кременной Луганской области, которые пошли в атаку в составе трех рот. 70 солдат РФ были убиты, количество раненых уточняется.
Российские войска продолжают копить резервы на территории Луганской области. Не исключено, что готовится большое наступление.
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