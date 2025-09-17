UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці", є затримка потягів: перелік

Фото: поїзди затримуються через удари військ РФ по об'єктах "Укрзалізниці" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Поїзди Дніпровського напрямку затримуватимуться через знеструмлення, яке було спричинено ударом по залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.

Зокрема, із затримкою курсуватмуть поїзди:

86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград;

85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів;

75 Київ-Кривий Ріг;

80 Львів - Дніпро.

"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного", – йдеться у повідомленні.

 

Оновлено о 04:25

У цю добу, 17 вересня, тимчасово скасовуються рейси:

№6002 Знам'янка - П'ятихатки;

№6001 П'ятихатки - Знам'янка;

№6501 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;

№6592 Імені Т.Г. Шевченка - Черкаси;

№6591 Черкаси - Імені Т.Г. Шевченка;

№6508 Імені Т.Г. Шевченка- Знамʼянка;

№6503 Знамʼянка - Миронівка;

№6510 Миронівка - Черкаси;

№6331 Знамʼянка - Помічна.

Наступні маршрути змінені:

№6035/6036 курсуватиме за маршрутом Помічна - Сахарна (замість Помічна - Знамʼянка);

№6043/6044 курсуватиме за маршрутом Сахарна - Помічна (замість Знамʼянка - Помічна);

№6332 курсуватиме за маршрутом Колосівка - Кропивницький (замість Колосівка - Знамʼянка);

№6333 Кропивницький - Колосівка (замість Знамʼянка - Колосівка).

Атаки окупантів на "Укрзалізницю"

Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.

Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.

В ніч на 7 вересня у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекривали. Через це ряд потягів курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.

Днем раніше Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" уточнили, що ділянка перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкрзалізницяПотяги