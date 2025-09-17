Окупанти знову вдарили по "Укрзалізниці", є затримка потягів: перелік

Поїзди Дніпровського напрямку затримуватимуться через знеструмлення, яке було спричинено ударом по залізниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію голови правління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського у Facebook.
Зокрема, із затримкою курсуватмуть поїзди:
86/72 Львів-Запоріжжя - Павлоград;
85/71 Запоріжжя, Павлоград - Львів;
75 Київ-Кривий Ріг;
80 Львів - Дніпро.
"Резервні тепловози напоготові, локомотивні бригади виїжджають, допомагатимуть мінімізувати затримки й традиційно – довезти кожного", – йдеться у повідомленні.
Оновлено о 04:25
У цю добу, 17 вересня, тимчасово скасовуються рейси:
№6002 Знам'янка - П'ятихатки;
№6001 П'ятихатки - Знам'янка;
№6501 Знамʼянка - Імені Т.Г. Шевченка;
№6592 Імені Т.Г. Шевченка - Черкаси;
№6591 Черкаси - Імені Т.Г. Шевченка;
№6508 Імені Т.Г. Шевченка- Знамʼянка;
№6503 Знамʼянка - Миронівка;
№6510 Миронівка - Черкаси;
№6331 Знамʼянка - Помічна.
Наступні маршрути змінені:
№6035/6036 курсуватиме за маршрутом Помічна - Сахарна (замість Помічна - Знамʼянка);
№6043/6044 курсуватиме за маршрутом Сахарна - Помічна (замість Знамʼянка - Помічна);
№6332 курсуватиме за маршрутом Колосівка - Кропивницький (замість Колосівка - Знамʼянка);
№6333 Кропивницький - Колосівка (замість Знамʼянка - Колосівка).
Раніше РБК-Україна писало, що з липня росіяни розпочали хвилю масованих атак на залізничну інфраструктуру України.
Окупанти намагаються зруйнувати ключові вузлові станції. Під удар потрапляють і енергетичні підстанції, і локомотивні депо, і пасажирські вокзали.
В ніч на 7 вересня у Кременчуці Полтавської області окупанти поцілили у міст через Дніпро, який належить до інфраструктури "Укрзалізниці". Його тимчасово перекривали. Через це ряд потягів курсували з обмеженнями, або були тимчасово скасовані.
Днем раніше Росія атакувала залізничну інфраструктуру в Донецькій області. В "Укрзалізниці" уточнили, що ділянка перед Слов’янськом залишилася без струму, через що затрималися кілька потягів.