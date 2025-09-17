RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Оккупанты снова ударили по "Укрзализныце", есть задержка поездов: перечень

Фото: поезда задерживаются из-за ударов войск РФ по объектам "Укрзализныци" (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Поезда Днепровского направления будут задерживаться из-за обесточивания, которое было вызвано ударом по железной дороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.

В частности, с задержкой будут курсировать поезда:

86/72 Львов-Запорожье - Павлоград;

85/71 Запорожье, Павлоград - Львов;

75 Киев-Кривой Рог;

80 Львов - Днепр.

"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно - довезти каждого", - говорится в сообщении.

 

Обновлено в 04:25

В эти сутки, 17 сентября, временно отменяются рейсы:

№6002 Знаменка - Пятихатки;

№6001 Пятихатки - Знаменка;

№6501 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;

№6592 Имени Т.Г. Шевченко - Черкассы;

№6591 Черкассы - Имени Т.Г. Шевченко;

№6508 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;

№6503 Знаменка - Мироновка;

№6510 Мироновка - Черкассы;

№6331 Знаменка - Помична.

Следующие маршруты изменены:

№6035/6036 будет курсировать по маршруту Помична - Сахарная (вместо Помошная - Знаменка);

№6043/6044 будет курсировать по маршруту Сахарная - Помична (вместо Знаменка - Помошная);

№6332 будет курсировать по маршруту Колосовка - Кропивницкий (вместо Колосовка - Знаменка);

№6333 Кропивницкий - Колосовка (вместо Знаменка - Колосовка).

 

Атаки оккупантов на "Укрзализныцю"

Ранее РБК-Украина писало, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

В ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрывали. Из-за этого ряд поездов курсировали с ограничениями, или были временно отменены.

Днем ранее Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.

