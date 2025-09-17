Оккупанты снова ударили по "Укрзализныце", есть задержка поездов: перечень

Поезда Днепровского направления будут задерживаться из-за обесточивания, которое было вызвано ударом по железной дороге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию председателя правления "Укрзализныци" Александра Перцовского в Facebook.
В частности, с задержкой будут курсировать поезда:
86/72 Львов-Запорожье - Павлоград;
85/71 Запорожье, Павлоград - Львов;
75 Киев-Кривой Рог;
80 Львов - Днепр.
"Резервные тепловозы наготове, локомотивные бригады выезжают, будут помогать минимизировать задержки и традиционно - довезти каждого", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:25
В эти сутки, 17 сентября, временно отменяются рейсы:
№6002 Знаменка - Пятихатки;
№6001 Пятихатки - Знаменка;
№6501 Знаменка - Имени Т.Г. Шевченко;
№6592 Имени Т.Г. Шевченко - Черкассы;
№6591 Черкассы - Имени Т.Г. Шевченко;
№6508 Имени Т.Г. Шевченко - Знаменка;
№6503 Знаменка - Мироновка;
№6510 Мироновка - Черкассы;
№6331 Знаменка - Помична.
Следующие маршруты изменены:
№6035/6036 будет курсировать по маршруту Помична - Сахарная (вместо Помошная - Знаменка);
№6043/6044 будет курсировать по маршруту Сахарная - Помична (вместо Знаменка - Помошная);
№6332 будет курсировать по маршруту Колосовка - Кропивницкий (вместо Колосовка - Знаменка);
№6333 Кропивницкий - Колосовка (вместо Знаменка - Колосовка).
Ранее РБК-Украина писало, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.
Оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.
В ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрывали. Из-за этого ряд поездов курсировали с ограничениями, или были временно отменены.
Днем ранее Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.