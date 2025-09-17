Оккупанты снова ударили по "Укрзализныце", есть задержка поездов: перечень

Атаки оккупантов на "Укрзализныцю"

Ранее РБК-Украина писало, что с июля россияне начали волну массированных атак на железнодорожную инфраструктуру Украины.

Оккупанты пытаются разрушить ключевые узловые станции. Под удар попадают и энергетические подстанции, и локомотивные депо, и пассажирские вокзалы.

В ночь на 7 сентября в Кременчуге Полтавской области оккупанты попали в мост через Днепр, который относится к инфраструктуре "Укрзализныци". Его временно перекрывали. Из-за этого ряд поездов курсировали с ограничениями, или были временно отменены.

Днем ранее Россия атаковала железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. В "Укрзализныце" уточнили, что участок перед Славянском остался без тока, из-за чего задержались несколько поездов.