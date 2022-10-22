Окупанти знову б'ють по Україні, є "прильоти": що відомо наразі

Вибухи пролунали з самого ранку під час масштабної повітряної тривоги.

Одеська область

Місцеві видання повідомили про стовп диму внаслідок вибуху в області. Також мешканці окремих населених пунктів заявили, що у них зникло світло.

Київська область

Після вибухів містян одразу попередили про роботу ППО та закликали й надалі перебувати в укриттях.

Очільник Київської ОВА Олексій Кулеба нагадав усім жителям про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Хмельницька область та Хмельницький

Вибухи в регіоні підтвердили голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та міський голова обласного центру Олександр Симчишин.

Після удару по Хмельницьку в місті зникло світло, а містян закликали зробити запаси води.

"Хмельничани, місто без світла. Просимо за змоги зробити запаси води, адже за годину вона також зникне", - йдеться в повідомленні Хмельницької міської ради.

Оновлено о 09:39

"Ворог продовжує ракетний обстріл нашої області. До завершення повітряної тривоги, залишайтеся в укриттях! Бережіть себе та своїх близьких!", - написав голова Хмельницької ОВА.

Гамалій додав, що усі подробиці будуть розкриті пізніше.

Чернівецька область

Згідно з повідомленням голови Чернівецької ОВА Руслана Запаранюка, над Дністровським районом ЗСУ збили ракету, яка впала в озеро.

"Пошкоджень об’єктів та будинків громадян не має.Триває повітряна тривога, залишайтеся в укриттях!", - додав голова ОВА.

Тернопільська область

"У сусідніх областях виникли проблеми з електропостачанням. Підготуйте все необхідне на випадок аварійного вимкнення світла. Не залишайте укриття до закінчення тривоги", - пише міський голова Тернополя Сергій Надал.

Фото: в Тернополі містян закликали підготувати усе необхідне не випадок аварійного відключення (t.me/nadal_online)

Львівська область

"У Львівській області працювала ППО. Деталі згодом. Залишайтесь в укриттях!", - пише голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Кіровоградська область

За словами голови ОВА Андрія Райковича, ситуація в області тривожна. Він закликав містян не покидати укриття.

"Друзі, обстановка надзвичайно тривожна. Прошу усіх вас, не легковажте і не покидайте укриттів!", - написав Райкович.

Рівненська область

"Друзі, є влучання. Наголошую, не виставляйте в мережі відео та фото. Чекайте офіційної інформації. І залишайтеся в укриттях!", - написав голова ОВА Віталій Коваль.

Наразі жодні подробиці "прильоту" не розкриваються.

Луцька область

За словами міського голови Луцька Ігоря Поліщука, росіяни влучили в об‘єкт енергетики.

"Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", - пише мер.

Реакція Офісу президента

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, Росія - країна терористів, які вкотре вдаються до війни з цивільною інфраструктурою та безпосередньо цивільними.

"Нічого, витримаємо. Мрія росіян про проблеми в тилу і припинення звільнення територій України - інфантильна. Ми стаємо лише зліші, щодня. А це означає, що будемо давати ще сильнішу відповідь", - пише Єрмак.

Віялові відключення в низці областей

Сьогодні очікуються чергові віялові відключення в низці областей, однак вони не будуть настільки масштабними як попередні.

Рішення було прийнято через критичне збільшення споживання електроенергії в:

Києві;

Київській області;

Чернігівській області;

Черкаській області;

Житомирській області.

"Тому Диспетчерський центр "Укренерго" вимушено віддав команду на тимчасове обмеження споживання в цих регіонах. Величина обмеження на даний момент значно менша ніж та, що застосовувалася напередодні 21 жовтня",- йдеться в повідомленні пресслужби "Укренерго".